Autore:

La Redazione

TELEGRAM BOT Telegram è una delle più diffuse applicazioni di messaggistica istantanea, disponibile per Apple iOS, Google Android e, ovviamente, per desktop PC e Mac. Telegram sta guadagnando sempre più consensi grazie a funzionalità e flessibilità d'uso che mancano a Whatsapp. Per esempio i bot, solerti e operosi robottini che automatizzano le funzioni più disparate. Nell'esercito dei robottini c'è ora anche MotorBot, il bot di MotorBox, che vi consegna su un canale dedicato le notizie di MotorBox, le nostre news calde calde appena pubblicate sul sito. Forse è più difficile spiegarlo che utilizzarlo: è come una chat di gruppo in cui il vostro amico MotorBox vi racconta in tempo reale cosa succede nel mondo delle auto e delle moto. E chi segue gli sport motoristici, dalla F1 al MotoGp, può essere aggiornato in tempo reale sulle ultime news dai nostri inviati a bordo pista.

MOTORBOT BY MOTORBOX Seguire MotorBox in tempo reale grazie a Telegram è facile e gratis, basta un clic al link https://t.me/botmotorbox. Se non siete iscritti a Telegram potrete seguire il canale in una preview sul browser, se siete iscritti potete seguire il canale MotorBot by MotorBox tra le vostre chat preferite, sia su browser sia nell'applicazione che avete installato. Paura di ricevere troppe notifiche? Anche in questo caso, nessun problema. Non manca, infatti, la possibilità di disattivare i "suoni" del canale, che raccoglierà comunque il meglio degli articoli giornalieri di MotorBox, da consultare ogni volta che ne avrete voglia. Un modo facile e immediato per restare sempre in contatto. Anche dalla spiaggia.