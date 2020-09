POCHI... MA CARI 2880 persone al giorno, è questa la quota di spettatori che potranno assistere all'evento del Mugello dal vivo, 2000 tagliandi saranno in vendita sui circuiti ufficiali, mentre 880 sono in prelazione per i Ferrari Club. La prima volta della Formula 1 sulla pista toscana di proprietà della Ferrari, dove si festeggerà il 1000° Gran Premio della Scuderia nel Campionato del Mondo, sarà un evento unico ed esclusivo, che potrebbe passare alla storia anche per l'esorbitante prezzo dei biglietti, almeno stando a quanto trapelato nelle ultime ore. La pandemia globale di Covid-19 ha limitato i posti a sedere, che si prevede vadano comunque esauriti in pochissimo tempo. I tagliandi saranno disponibili a breve sul sito internet del circuito del Mugello e sulla piattaforma Ticketone, dove per il momento non si fa tuttavia alcun cenno alla vendita per il Gp di Toscana. I prezzi, nella bozza non ufficiale trapelata nelle scorse ore (che peraltro potrebbe essere relativa ai pacchetti F1Experiences, che prevedono servizi aggiuntivi rispetto al semplice accesso in tribuna), andrebbero dai 190 euro per assistere al programma del venerdì dalle tribune Materassi e 58, fino ai 1.200 euro della domenica per vedere la gara dalla Tribuna Centrale. Di seguito il dettaglio, da confermare al momento della pubblicazione ufficiale: c'è chi spera si tratti di un ''fake'', ma intanto sui social sono già partite le polemiche.

Biglietti - Venerdì 11 settembre Tribuna Centrale ''POLTRONISSIMA PIT LANE'' € 290,00 Tribuna Centrale ''SILVER PIT LANE'' € 270,00 Tribuna Centrale ''BRONZE'' € 220,00 Tribuna Materassi € 190,00 Tribuna ''58'' € 190,00 Biglietti - Sabato 12 settembre Tribuna Centrale ''POLTRONISSIMA PIT LANE'' € 720,00 Tribuna Centrale ''SILVER PIT LANE'' € 660,00 Tribuna Centrale ''BRONZE'' € 540,00 Tribuna Materassi € 450,00 Tribuna ''58'' € 450,00 Biglietti - Domenica 13 settembre Tribuna Centrale ''POLTRONISSIMA PIT LANE'' € 1.200,00 Tribuna Centrale ''SILVER PIT LANE'' € 1.100,00 Tribuna Centrale ''BRONZE'' € 900,00 Tribuna Materassi € 750,00 Tribuna ''58'' € 750,00