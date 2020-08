ITALIA BATTE OLANDA Chissà cosa ne penseranno quei tifosi di Max Verstappen il cui pullman venerdì è stato bloccato rimandato in Olanda dalla zona boschiva nei pressi di Spa dove sono stati trovati: avrebbero voluto raggiungere il circuito e invece sono tornati a casa ognuno con una multa di 350€ ciascuno. In Italia invece i presidenti delle regioni si sono mossi in anticipo per garantire un minimo di pubblico agli eventi motoristici che si svolgeranno a settembre sul nostro suolo, e se ciò non sarà possibile per Monza in Formula 1, il Mugello grazie a un'ordinanza della Regione Toscana, rivedrà finalmente un po' di pubblico sugli spalti.

SERVONO TRIBUNE Saranno 3.000 fortunati al giorno che potranno assistere all'evento storico, più unico che raro, di un Gran Premio di Formula 1 su quella che è da sempre conosciuta come l'Università del motociclismo. Un po' meno dei 10.000 al giorno che presenzieranno ai due weekend di MotoGP a Misano, ma c'è un motivo: le tribune. Il Marco Simoncelli Misano World Circuit ne ha 10, il Mugello solo tre accessibili, vista la presenza delle colline naturali che ogni anni si tingono di colori (prevalentemente il giallo) per le due ruote. Ma per praticare il distanziamento servono posti a sedere, e dunque saranno 1.000 per tribuna ogni giorno, per un totale di 9.000 presenze nel corso del weekend toscano.

FERRARISTI IN POLE Dietro alle trattative per portare la Formula 1 al Mugello, peraltro, si era sempre parlato della possibilità di aprire a un minimo di pubblico, visto che quello sarebbe stato - e sarà - il 1000° Gran Premio della Ferrari in Formula 1: da qui il nome di ''GP della Toscana - Ferrari 1000''. Resta da capire le modalità di accesso, se i posti saranno riservati esclusivamente ai Ferrari Club oppoure se ci sarà una prevendita flash aperta al pubblico. Al momento non è stata comunicata alcuna modalità, ma visti i tempi strettissimi (la gara è tra due settimane, il 13 settembre), tutto fa pensare alla prima ipotesi.