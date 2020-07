ORA È UFFICIALE Se ne parlava ormai da diverse settimane, ma l'annuncio dello sbarco della F1 sulle colline del Mugello continuava a farsi attendere. Questa mattina, a pochi minuti dall'inizio della prima sessione di prove libere del GP Stiria, è invece arrivata la conferma: il Mondiale 2020 farà tappa in Toscana. Il circuito è di proprietà della Ferrari ed è la miglior sede possibile per festeggiare quello che sarà il millesimo gran premio della scuderia di Maranello. Non a caso, la denominazione scelta per la gara è GP Toscana Ferrari 1000.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

BACK TO BACK CON MONZA Si concretizza dunque il doppio appuntamento italiano nel mese di settembre: dopo la già confermata data del sei a Monza, il Circus si sposterà al circuito del Mugello per gareggiare la domenica successiva. La F1 ha annunciato anche un altro gran premio: si tratta del GP Russia, che si disputerà a Sochi il 27 di settembre. Sembra dunque tramontare l'illusione di un triplete italiano, sognato dall'Autodromo di Imola. Il calendario del Mondiale 2020 sale così a quota 10 appuntamenti, in attesa della conferma di altri gran premi in autunno.

GIOIA FERRARI Per il Cavallino Rampante, è stato il team principal Mattia Binotto a esprimere tutta la soddisfazione per questo annuncio: ''Poter festeggiare un anniversario straordinario come quello dei mille Gran Premi della Scuderia Ferrari proprio a casa nostra al Mugello è un’opportunità incredibile. L’Autodromo del Mugello non è solamente uno dei tracciati più affascinanti e sfidanti per i piloti e le monoposto ma è anche un’impianto che ha fatto della sostenibilità una sua priorità, un impegno che lo ha portato a raggiungere liivelli di eccellenza in Italia e nel mondo. A rendere questa possibilità una realtà hanno contribuito diversi protagonisti, cui va il nostro ringraziamento. Innanzitutto Chase Carey, Chairman e CEO di Formula 1, che conosce e apprezza il valore che la nostra squadra rappresenta per questo sport, tanto da riconoscere l’anniversario nel nome ufficiale dell’evento. Poi ci sono due partner fondamentali per il raggiungimento di questo obiettivo. Innanzitutto il territorio che ci ospiterà, la Regione Toscana – una delle più belle del nostro Paese, ricca di tesori artistici e di paesaggi mozzafiato, e poi la città di Firenze, un gioiello unico al mondo per le sue bellezze architettoniche e i capolavori che vi si possono ammirare. Per me personalmente, il Mugello è legato ai ricordi di tante giornate di test passate insieme alla squadra per cercare di migliorare la monoposto, talvolta sognando di sfidare proprio lì i nostri avversari: pensare che oggi stiamo per vivere su quel tracciato un evento come un Gran Premio - perdipiù il millesimo della nostra storia in Formula 1 – è un’emozione bellissima e non vedo l’ora che quello che allora era un sogno si avveri il prossimo 13 settembre''.

OMAGGIO ALLA ROSSA Il CEO della F1, Chase Carey, ha voluto sottolineare come l'evento sia perfetto per celebrare il grande traguardo che verrà raggiunto dalla Scuderia Ferrari: ''Siamo lieti di dare il benvenuto al Mugello nel calendario di Formula 1 del 2020. Voglio ringraziare il promoter per il duro lavoro svolto al fine di realizzare questo evento. So che tutti i nostri fans sono entusiasti all’idea di assistere ad una corsa su questo fantastico circuito e per tutti i tifosi della Ferrari sarà un piacere poter celebrare così i 1000 Gran Premi della Scuderia''.

PRIMA VOLTA L'Autodromo del Mugello ha ospitato le monoposto di F1 in diverse occasioni, ma sempre e soltanto per dei test. L'ultima occasione è stata poche settimane fa, quando è stata la Ferrari a effettuare una giornata di prove sul circuito toscano. Tracciato tra i più apprezzati del mondo, ricco di impegnative curve e saliscendi, permetterà ai piloti di mettere in mostra tutta la loro abilità. In attesa di vedere in azione le monoposto 2020, in questo articolo vi mostriamo un giro del Mugello a bordo di una vecchia monoposto Ferrari, pilotata da James Calado.