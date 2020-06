SAN DONATO? La Formula 1 dovrebbe annunciare nei prossimi giorni la decisione di disputare un Gran Premio – si vocifera da giorni l’ipotesi del back-to-back con Monza, il 13 settembre – al Mugello. Lo storico impianto toscano, di proprietà della Ferrari, è da anni punto fermo del calendario MotoGp e proprio nel 2020 dovrebbe finalmente avere la possibilità di ospitare la massima serie automobilistica. Certo è che chi, in passato, ha guidato una monoposto – negli anni scorsi si tenevano spesso sessioni di test collettivi – si è sempre detto entusiasta del layout del tracciato. Ma com’è, davvero, girare sui saliscendi della pista di Scarperia?

SAN CALADO! A mostrarci cosa si prova a guidare una Formula 1 alla San Donato è… San (James) Calado. Il pilota ufficiale della Ferrari nel Wec e nelle competizioni GT ha infatti avuto modo di testare una vecchia Ferrari F1 al Mugello all’indomani del test organizzato dal Cavallino con Sebastian Vettel e Charles Leclerc a bordo della SF71H del 2018. Il britannico – che è anche alfiere Jaguar in Formula E – ha portato in pista una vecchia F60 del 2009 rebrandizzata con la livrea della stagione in corso. A risuonare tra le colline toscane è stato quindi il vigoroso e da molti rimpianto V8 di Maranello, montato su una monoposto sicuramente meno performante (e ingombrante) rispetto a quelle dell’attuale generazione.

I PARERI Così, dopo aver ascoltato in diretta a RadioBox il parere entusiasta di Felipe Massa, che proprio al Mugello testò per la prima volta nel 2001 una Sauber di Formula 1, e dopo aver letto le opinioni di Mark Webber che ha promosso il tracciato toscano sollevando dubbi sull’incognita “muscoli del collo” per i piloti, arriva un’interessante prova video on-board pubblicata proprio dallo stesso Calado su Twitter. Che ci racconta meglio di ogni possibile parola quanto la pista sia tecnica ed emozionante. Ma anche quanto la carreggiata sia stretta e potenzialmente ostacolo per i sorpassi. Voi che ne dite?