MONZA F1 Dopo la scorpacciata di Formula 1 nel weekend di Spa-Francorchamps, il circus si sposta in Italia per due settimane in cui si scrive la storia del motorsport nel nostro Paese. L’Università della guida lascia idealmente il posto al Tempio della velocità di Monza, dove si corre nel prossimo weekend il Gran Premio d’Italia 2020, ottava prova della stagione fin qui dominata da Hamilton e dalla Mercedes. Di seguito tutti i dettagli per vedere in televisione – l’accesso alle tribune è purtroppo interdetto a causa della normativa anti-Covid e la gara si svolgerà quindi a porte chiuse – il nostro Gp di casa.

GP ITALIA IN TV L’appuntamento con Monza è sempre speciale e non solo perché sventolerà il tricolore su un circuito ricco di storia e tradizione. Gli appassionati italiani non abbonati alla pay-tv satellitare, potranno infatti finalmente assistere in diretta alla prima gara della stagione 2020 anche su Tv8. Le prove libere del venerdì, di scena negli orari classici delle 11.00 e delle 15.00 saranno come sempre trasmesse in esclusiva da Sky Sport F1 HD su satellite e servizi pay sul web come SkyGo e NowTV. Già dal sabato, però, tutte le sessioni saranno in chiaro anche su TV8, con le libere 3 live dalle 12.00 e le qualifiche in programma alle 15.00. Anche domenica, infine, la gara sarà trasmessa in chiaro, con la partenza fissata per le 15.10. Ecco nel dettaglio di tutti gli orari tv e streaming su internet del fine settimana del GP d’Italia 2020.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 4 settembre

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 5 settembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 6 settembre

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIRETTA SU TV8

Sabato 5 settembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 6 settembre

Gara: 15.10

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 4 settembre

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 5 settembre

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 6 settembre

Gara: dalle 14.45

Circa mezz’ora dopo la fine dell’ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un video-commento a caldo di quanto visto in pista. Seguendo la pagina riceverete le notifiche prima dell’inizio di ogni live.