SI CORRE NEL TEMPIO A pochi giorni dal trionfo di Charles Leclerc in Belgio, la Formula 1 torna subito in pista a Monza, per il Gran Premio d'Italia. Dopo l'affermazione di Spa Francorchamps, la Ferrari parte favorita nel tempio della Velocità, una pista tutta rettilinei e potenza che sembrano essere proprio le caratteristiche più apprezzate dalla SF90. Sebastian Vettel, che non vince da un anno, si augura per questo motivo di poter interrompere il digiuno iniziato in Belgio lo scorso anno, ma non si possono sottovalutare i due ragazzi che occupano le prime posizioni della classifica, il leader Hamilton e il suo scudiero Bottas con la Mercedes, che potrebbero partire in svantaggio in configurazione da qualifica, ma anche essere molto pericolosi in gara. Stesso discorso vale per Max Verstappen con la Red Bull, che è tra i favoriti della gara soprattutto se - come da previsioni - dovesse piovere. Noi di Motorbox.com, con due inviati sul campo, seguiremo secondo per secondo l'appuntamento più atteso dell'anno e vi offriremo tutte le dirette scritte e tanti, tantissimi approfondimenti su questi tre giorni di passione e di festa!

Gran Premio d'Italia 2019 in corso, seguilo LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto.

15.00 - La griglia di partenza del Gran Premio d'Italia 2019:

Pos Pilota Team Tempo 1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.307 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.346 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.354 4 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.457 5 Daniel Ricciardo Renault 1:19.839 6 Nico Hulkenberg Renault 1:20.049 7 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:20.455 8 Alexander Albon Red Bull-Honda No tempo 9 Lance Stroll Racing Point-Mercedes No tempo 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:20.517 11 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:20.615 12 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1:20.630 13 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:20.784 14 George Russell Williams-Mercedes 1:21.800 15 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:22.356 16 Lando Norris* McLaren-Renault 1:21.068 17 Pierre Gasly* Toro Rosso-Honda 1:21.125 18 Sergio Perez* Racing Point-Mercedes 1:21.291 19 Max Verstappen* Red Bull-Honda No tempo PL Kimi Räikkönen** Alfa Romeo-Ferrari No tempo

*Partenza dal fondo della griglia per sostituzione elementi power unit.

**Partenza dalla pit-lane per sostituzione cambio e power unit in regime di parco chiuso.

14.55 - E questa è anche una bellissima immagine delle nostre Frecce Tricolore sul cielo di Monza. Intanto in tribuna il pubblico intona il mitico "popopopopo" dei mondiali del 2006. Atmosfera caldissima qui all'Autodromo.

14.50 - Sulla griglia di partenza è il momento dell'esecuzione dell'Inno. E questa volta si tratta di una melodia che conosciamo bene, l'Inno di Mameli cantato dal coro di Trecate.

14.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta dalla sala stampa dell'Autodromo Nazionale di Monza per raccontarvi l'attesissimo Gran Premio d'Italia 2019. Una Ferrari, quella di Charles Leclerc, partirà in pole position davanti alle temibili Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarta posizione per Sebastian Vettel. Chi avrà la meglio in una gara che si preannuncia più incerta che mai? Lo scopriremo insieme, se avrete pazienza e voglia di seguirci in diretta. Tra circa 25 minuti la partenza del giro di formazione, fissato per le 15.10.