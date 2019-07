Autore:

Salvo Sardina

GP DI CASA La Pirelli ha comunicato i compound selezionati per Gran Premio d’Italia del prossimo 8 settembre 2019. Il costruttore milanese ha scelto per la gara di casa le tre mescole mediane della gamma: la “bianca” Hard sarà dunque la C2, mentre C3 e C4 saranno rispettivamente la Medium gialla e la rossa Soft.

SCELTA PIÙ FREQUENTE C2, C3 e C4 saranno in pista all’Autodromo Nazionale di Monza per la nona volta in stagione (Australia, Cina, Azerbaijan, Francia, Austria, Germania, Ungheria, Russia e appunto Italia). Come sempre le gomme “rosse” dovranno essere obbligatoriamente utilizzate nella terza sessione di qualifica, mentre un treno di Hard o Medium dovrà essere montato in gara.