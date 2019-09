Autore:

Salvo Sardina

BREMBO TROVA… CASA Bremo e Monza: una storia d’amore che dura dal lontano 1922. E non è certo un caso che l’azienda leader nel settore degli impianti frenanti, abbia scelto proprio l’autodromo brianzolo per allestire una nuova sede di rappresentanza. Nasce così Casa Brembo, realizzata in collaborazione con Sias, l’ente federato Aci che gestisce il Monza Eni Circuit e che ha messo a disposizione di Brembo un’immobile situato nei pressi della Variante Ascari.

SPAZIO ESPOSITIVO Casa Brembo è dunque un nuovo spazio espositivo e di rappresentanza che prende vita nell’iconica cornice di una delle curve (e delle piste) più famose al mondo. L’azienda bergamasca utilizzerà la struttura di 182 metri quadrati recentemente ammodernata e il suo ampio giardino (per un totale di 1382 mq) per ospitare eventi aziendali, riunioni di lavoro e presentazioni di prodotti che potranno essere organizzati in occasione delle manifestazioni sportive di scena a Monza.

L’INAUGURAZIONE Brembo inaugurerà la struttura nel weekend in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Anche in questo caso, non si tratta certo di una coincidenza, visto che il Gp di Monza è una delle manifestazioni sportive automobilistiche in cui il ruolo dei freni risulta maggiormente decisivo, considerando le caratteristiche “stop & go” della pista brianzola e le elevatissime velocità raggiunte dalle monoposto. I visitatori invitati saranno accolti da una vera e propria “galleria d’arte” degli impianti frenanti, con un confronto tra i sistemi utilizzati in F1, Formula E, MotoGP, Superbike e vari modelli di pinze utilizzate in veicoli stradali e da competizione, sia dell’epoca attuale che del passato.