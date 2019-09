Autore:

La Redazione

GP ITALIA IN TV A pochi giorni dal trionfo di Charles Leclerc in Belgio, la Formula 1 torna subito in pista a Monza, per il Gran Premio d'Italia. Dopo l'affermazione di Spa Francorchamps, la Ferrari parte favorita nel tempio della Velocità, una pista tutta rettilinei e potenza che sembrano essere le caratteristiche più apprezzate dalla SF90 di Vettel e Leclerc in questa stagione. Il weekend in pista sarà preceduto dalla festa Ferrari a Milano di mercoledì 4 settembre, quando congiuntamente saranno festeggiati in piazza Duomo dalle 17.00 i 90 anni della Scuderia italiana più amata ma anche quelli del Circuito di Monza.

SKY & MOTORBOX In televisione sia l'evento meneghino che tutte le sessioni in pista saranno trasmesse in diretta via satellite da Sky Sport F1 HD, il canale 207 dell’emittente satellitare di Rupert Murdoch, e in chiaro da TV8. Noi di MotorBox vi accompagneremo con le dirette scritte dalle prove libere di venerdì 6 settembre alle qualifiche di sabato 7 fino all'imperdibile gara di domenica 8 alle 15.10. Saremo presenti a Monza con due inviati, Salvo Sardina e Simone Valtieri, per non farvi perdere neanche una news dalla capitale mondiale della velocità. Ecco nel dettaglio tutti gli orari del weekend del Gran Premio d'Italia 2019.

ORARI SKY SPORT F1 e TV8 (DIRETTA)

Venerdì 6 agosto

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 7 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 8 settembre

Gara: 15.10

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 6 agosto

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 7 agosto

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 8 settembre

Gara: dalle 14.45