Autore:

Simone Valtieri

PASSIONE A NOVANTA Qualche settimana fa un annuncio su Twitter ha mandato in visibilio i tifosi della Ferrari. La scuderia di Maranello compirà quest'anno novant'anni, fondata da Enzo Ferrari il 16 novembre 1929, d'altra parte a Maranello lo aveano in bella evidenza sin da inizio stagione con il logo che celebra la ricorrenza presente su ogni auto, e sulle tute di tecnici e piloti. Per festeggiare al meglio è stato annunciato un imperdibile appuntamento in Piazza Duomo, a Milano, per il giorno 4 settembre prossimo, alla vigilia del Gran Premio d'Italia a Monza.

📣SAVE THE DATE 🗓#TIFOSI, il 4/9 venite in Piazza Duomo a Milano. Festeggeremo i nostri 90 anni e la 90esima edizione del GP d’Italia all'@Autodromo_Monza. I piloti di ieri, oggi e domani vi aspettano insieme alle vetture che hanno fatto la storia. #essereFerrari🔴#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/p36QEr5z6O — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 2, 2019

STELLE FERRARISTE Oggi sono emersi altri dettagli sull'evento, soprattutto il parterre de roi che lo accompagnerà. Sul palco, oltre al presidente Piero Ferrari e al presidente dell'Automobil Club, Angelo Sticchi Damiani, saliranno in primis Mattia Binotto, team principal della scuderia, Sebastian Vettel e Charles Leclec, piloti ufficiali di questa stagione. Saranno accompagnati da una parata di ex piloti ferraristi e giovani dell'Academy. Ci saranno Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e Rubens Barrichello, oltre ai giovanissimo Mick Schumacher e Giuliano Alesi.

AUGURI DALL'ACI Il presidente dell'ACI, Sticchi Damiani, ha così commentato: "90 anni incredibili, indimenticabili, irripetibili. La grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo. Questo è il GP d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la pista più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1. È questa storia straordinaria che festeggeremo - insieme alla Scuderia Ferrari e ad alcuni tra i più grandi piloti di ieri, oggi e domani - in Piazza Duomo, a Milano. Un traguardo, importantissimo e prestigiosissimo, certo. Non una ‘bandiera a scacchi’, ma piuttosto un ‘semaforo verde’ che si accenderà per proiettarci verso altri 90 anni di forti passioni, grandi emozioni e stagioni indimenticabili, che infiammeranno i cuori di sportivi, appassionati, tifosi e ferraristi di tutto il mondo."

STORIA UNICA Il compito di ripercorrere la storia del team è stato affidato invece al team principal Mattia Binotto: "La Scuderia Ferrari è fatta di unicità. La sua storia, di cui quest’anno ricorrono i 90 anni, è unica, perché è quella di una squadra che è stata capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più massacranti, dalla Mille Miglia, alla 24 Ore di Le Mans alla Targa Florio; è stata in grado di eccellere anche nelle corse in salita e persino nel motociclismo, agli albori della sua storia. La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i continenti conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica, che conta appassionati in ogni parte del mondo."

CUORE ROSSO "È però in Italia che la nostra avventura ha avuto origine, ed è dunque nel cuore di Milano, nella settimana del nostro Gran Premio di casa, che abbiamo deciso di abbracciare tutti i nostri tifosi, persone straordinarie che non ci abbandonano mai, nemmeno nei momenti più difficili, e che sono una delle più belle rappresentazioni di che cosa significhi #essereFerrari." - ha aggiunto Binotto, concludendo - "Nel ringraziare ACI e AC Milano per aver organizzato l’evento, non vedo l’ora di essere in Piazza Duomo insieme ai piloti e a tanti altri nomi della storia della Scuderia Ferrari per un evento, anch’esso unico, che è destinato a restare nel cuore di tutti. Ed è per questo che mi rivolgo ai nostri tifosi per dire: vi aspettiamo in Piazza Duomo a braccia aperte! Fateci sentire il vostro calore, fateci sentire che ci siete!"