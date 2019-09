SI CORRE NEL TEMPIO A pochi giorni dal trionfo di Charles Leclerc in Belgio, la Formula 1 torna subito in pista a Monza, per il Gran Premio d'Italia. Dopo l'affermazione di Spa Francorchamps, la Ferrari parte favorita nel tempio della Velocità, una pista tutta rettilinei e potenza che sembrano essere proprio le caratteristiche più apprezzate dalla SF90. Sebastian Vettel, che non vince da un anno, si augura per questo motivo di poter interrompere il digiuno iniziato in Belgio lo scorso anno, ma non si possono sottovalutare i due ragazzi che occupano le prime posizioni della classifica, il leader Hamilton e il suo scudiero Bottas con la Mercedes, che potrebbero partire in svantaggio in configurazione da qualifica, ma anche essere molto pericolosi in gara. Stesso discorso vale per Max Verstappen con la Red Bull, che è tra i favoriti della gara soprattutto se - come da previsioni - dovesse piovere. Noi di Motorbox.com, con due inviati sul campo, seguiremo secondo per secondo l'appuntamento più atteso dell'anno e vi offriremo tutte le dirette scritte e tanti, tantissimi approfondimenti su questi tre giorni di passione e di festa!

Gli orari tv del weekend di Monza | Tutte le info e i risultati del GP Italia 2019 | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2019

La diretta delle prove libere 3 del Gran Premio d'Italia 2019 inizierà alle ore 11.45, seguile con la nostra cronaca minuto per minuto.