Autore:

La Redazione

GP ITALIA, ROUND 14 La Formula 1 approda nel tempio della velocità: Monza. Il Gran Premio d'Italia è l'appuntamento più antico e presente nel mondiale assieme alla Gran Bretagna, con il 70° GP di Formula 1 festeggiato quest'anno e il 90° complessivo considerando anche le gare antecedenti alla creazione del Campionato Mondiale. Monza è invece la pista dove in assoluto si sono disputate più gare: quella di domenica sarà la n.69 (l'unico GP d'Italia non corso qui si è svolto a Imola nel 1980), contro le 66 di Monte Carlo e le 53 di Silverstone. Ci si arriva con una situazione chiara nel Mondiale e con Lewis Hamilton e la Mercedes che volano quasi incontrastati verso l'ennesimo alloro iridato. Quel "quasi" però è importante, perché le Ferrari di Vettel e Leclerc, e la Red Bull di Verstappen hanno vivacizzato qua è là la stagione e quello brianzolo è un circuito che, sulla carta, potrebbe esaltare le doti della Ferrari, già vincente su un'altra pista di motore domenica scorsa con il gioiellino Charles Leclerc.

IL CIRCUITO La pista di Monza è stata costruita nel 1922 in soli 110 giorni ed è il terzo impianto permanente della storia dopo quello delle Brooklands in Gran Bretagna e di Indianapolis negli USA. Il primo GP d'Italia è stato ospitato il 3 settembre 1922 e fu vinto da Pietro Bordino su FIAT. Dal 1950 vi si corre in Formula 1 e il record di velocità su questa pista è stato registrato ufficialmente da Juan Pablo Montoya che ha toccato i 372,6 kmh durante le prove libere del 2005, mentre il giro più veloce della storia della Formula 1, a una media di 263,6 kmh, lo ha stabilito lo scorso anno Kimi Raikkonen sulla Ferrari, strappando la pole con il tempo record di 1'19"119. La pista di Monza nella versione attuale misura 5.793 kmh e sarà percorsa per i tradizionali 53 giri domenica in gara. Il giro record in gara appartiene invece a Rubens Barrichello, che, ancora su Ferrari, nel 2004 percorse il tracciato brianzolo in appena 1'21"046.

I NUMERI In 69 edizioni del GP d'Italia i piloti che lo hanno vinto più volte sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, con cinque affermazioni a testa. Alle loro spalle Nelson Piquet, con quattro successi (uno dei quali però a Imola nel 1980). Con tre successi a Monza ci sono Fangio, Moss, Peterson, Prost, Barrichello e Vettel, che mai vi ha trionfato con la Ferrari (una volta con la Toro Rosso, la sua prima vittoria nel 2008, due con la Red Bull). Nessun altro pilota in attività ha trionfato a Monza a parte Hamilton e Vettel. Per quel che riguarda le scuderie, la Ferrari è padrona incontrastata della pista con 18 successi, l'ultimo dei quali però risale al 2010 con Fernando Alonso. Dietro alla rossa ci sono McLaren e Mercedes con, rispettivamente 10 e 7 successi. Le Frecce d'Argento hanno vinto gli ultimi cinque GP d'Italia consecutivi. Per quanto riguarda, infine le pole position, comandano Lewis Hamilton con 6 partenze al palo (5 Fangio e Senna) e la Ferrari con 20 (11 McLaren).

IL METEO Si avvia varso la conclusione la stagione estiva, e nel fine settimana si potrebbe abbattere su Monza una perturbazione dal marcato sapore autunnale. È prevista pioggia e un brusco calo delle temperature soprattutto nel weekend. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 6 settembre: pioggia, temperature 14-21°C, possibilità di precipitazioni: 70%

Sabato 7 settembre: parzialmente nuvoloso, temperature 14-25°C, possibilità di precipitazioni: 20%

Domenica 8 settembre: pioggia, temperature 11-19°C, possibilità di precipitazioni: 80%

ORARI TV Ecco come e dove vedere in TV e seguire live sul web il Gran Premio F1 d'Italia 2019

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019

RISULTATI GARA

Domenica 8 settembre, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 7 settembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 7 settembre, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 6 settembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 6 settembre, ore 11.00