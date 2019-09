Autore:

Simone Valtieri

RIVOLUZIONE GOMME Parte importante della rivoluzione tecnica che la Formula 1 ha in programma per il 2021 saranno le gomme. Si passerà dal "gommino" attuale con cerchi da 13 pollici, al "gommone" 2021 a 18 pollici. La Pirelli sfrutterà la FIA Formula 2 per testare il funzionamento di queste gomme e raccogliere dati utili in vista dello sbarco in Formula 1 previsto tra meno di due anni. La scadenza incombe e perciò il prodotto finito è stato presentato nella giornata di sabato alla stampa e portato anche in pista da Jean Alesi.

HOT LAPS L'ex asso della Ferrari ha compiuto un paio di giri dimostrativi dell'autodromo brianzolo al volante di una vettura di Formula 2 equipaggiata dalle gomme a 18 pollici. I primi test approfonditi in pista sono previsti per le giornate di giovedì e venerdì della prossima settimana al Paul Ricard di Le Castellet. Presenti alla presentazione, oltre al pilota francese, il presidente della Commissione FIA monoposto, Stefano Domenicali, il Managing Director della Formula 1 Ross Brown, il CEO Formula 2 Bruno Michel e, ovviamente, il responsabile del Motorsport Pirelli, Mario Isola.

TEST IN FRANCIA Isola ha così raccontato la giornata: "L'accattivante dimostrazione con le gomme da 18 pollici a Monza, realizzata grazie al gentile aiuto di un leggendario pilota da sempre associato al nome di questa pista come Jean Alesi, ha fornito uno sguardo affascinante su un futuro che arriverà prima di quanto non si pensi. I legami tra Formula 2 e Formula 1 non sono mai stati così vicini, a riprova di questa dimostrazione sul nostro circuito di casa. Ora non vediamo l'ora di tornare in pista e portare avanti i nostri test dei prototipi da 18 pollici da Formula 1 per la prima volta la prossima settimana in Francia."