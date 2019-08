Autore:

Simone Valtieri

PASSIONE A NOVANTA Un annuncio su Twitter ha mandato in visibilio i tifosi della Ferrari e gli appassionati del motorsport in generale. La scuderia di Maranello compirà quest'anno novant'anni, fondata da Enzo Ferrari il 16 novembre 1929, e questo fatto è noto a tutti gli appassionati di Formula 1, che si sono abituati a vedere il logo che celebra ricorrenza su ogni auto, e sulle tute di tecnici e piloti, in questa stagione 2019. Per festeggiare al meglio non poteva mancare un appuntamento in piazza assieme al vero propulsore della Rossa, l'imponente numero di tifosi.

📣SAVE THE DATE 🗓#TIFOSI, il 4/9 venite in Piazza Duomo a Milano. Festeggeremo i nostri 90 anni e la 90esima edizione del GP d’Italia all'@Autodromo_Monza. I piloti di ieri, oggi e domani vi aspettano insieme alle vetture che hanno fatto la storia. #essereFerrari🔴#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/p36QEr5z6O — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 2, 2019

VIGILIA DI MONZA E nonostante il compleanno cada due mesi e mezzo dopo, la data ideale per festeggiare sarà il 4 settembre 2019 in Piazza Duomo a Milano, alla vigilia del Gran Premio d'Italia a Monza. Il tweet annuncia la presenza di piloti di "ieri, oggi e domani" assieme alle vetture che hanno fatto la storia della Ferrari. Se non volete perdere un'occasione così ghiotta per un viaggio nella storia del motorsport, potete fare esattamente come consiglia il tweet del Cavallino: "save the date", ovvero segnatevi subito la data!