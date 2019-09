Autore:

Matteo Larini

CHARLES PRIMO In una pista su cui, in virtù delle caratteristiche della SF90, la Ferrari avrebbe dovuto avere un certo vantaggio rispetto agli avversari, Charles Leclerc è riuscito ad ottenere la miglior prestazione sia nelle libere mattutine che in quelle pomeridiane, pur venendo insidiato da molto vicino da Hamilton, secondo a meno di un decimo al pomeriggio. Le condizioni della pista sono rimaste incerte per tutta la giornata: mentre al mattino la pioggia ha bagnato il tracciato fino agli ultimi cinque minuti, durante la seconda sessione ha prevalso l'asciutto, anche se dalle nuvole è comunque scesa qualche goccia, specialmente nelle ultime curve del tracciato brianzolo.

NIENTE ENTUSIASMI Nonostante la miglior prestazione ottenuta anche a Monza, Charles Leclerc non si sbilancia in vista delle qualifiche, e ricorda che la Mercedes è molto vicina nonostante avesse ricominciato a piovere quando hanno ottenuto il loro crono migliore: "È una bella sensazione essere il più veloce dopo il venerdì, ma non sono sicuro che la situazione rimarrà questa. La sessione è andata abbastanza bene, le condizioni erano difficili ma le Mercedes sono piuttosto veloci, hanno fatto il loro giro buono dopo che aveva ricominciato a piovere. Non sono sorpreso del fatto che sono vicini, ero più sorpreso a Spa del divario: loro hanno tanta downforce, ci aspettavamo riuscissero a toglierla e che fossero competitivi".

LAVORARE La parola d'ordine per Leclerc, dopo una giornata in cui le condizioni ballerine non hanno permesso alle squadre ed ai piloti di affinare al meglio l'assetto, è 'lavorare', perché il miglior tempo della seconda sessione di prove libere ha ben poca valenza, viste le complesse condizioni del tracciato: "A parità di condizioni le cose potrebbero andare diversamente. C'è ancora parecchio lavoro da fare, anche in qualifica, in simulazione gara erano molto forti" ha argomentato Charles, che vuole replicare quanto fatto a Spa.

SCIE Incalzato infine a raccontare se la Ferrari cercherà di guadagnare prestazione usando le scie, Leclerc ha spiegato: "Il gioco di scie può essere o molto positivo o molto negativo, quindi dobbiamo stare attenti: sicuramente ci stiamo pensando perché su una pista come Monza c'è tanto da guadagnare, ma non penso che sacrificheremo una vettura per l'altra, proveremo a fare il lavoro migliore per tutte e due".