WRT NELL'ELMS Dopo l'ingresso nel mondiale endurance FIA confermato nelle scorse settimane, il team WRT ha annunciato di volersi impegnare anche nella serie europea con una vettura. La compagine belga dell'ex pilota Vincent Vosse, da sempre riferimento per Audi nelle competiizoni GT3, torna ad impegnarsi con i prototipi nell'endurance targato Le Mans dopo una sporadica apparizione alla 24 ore di Le Mans risalente ad un paio di anni fa.

KUBICA PRIMA SCELTA Il polacco è il primo pilota ufficializzato dei due equipaggi che affronteranno i due impegni agonistici. Il polacco salirà sull'Oreca motorizzata Gibson che il team schiererà al via dell'European Le Mans Series. La stagione, lo ricordiamo, si svilupperà su sei round e la tappa italiana si terrà a luglio sul circuito di Monza.

2020 IN LMP2 Sembra essersi orientato esclusivamente negli sport-prototipi l'impegno agonistico di Kubica che rimane tuttavia tester e riserva del team Alfa Romeo Racing di Formula 1. L'anno scorso lo si vide in pista quale pilota BMW nel DTM con il team ART. Il polacco ha poi aperto la stagione 2020 partecipando alla 24 ore di Daytona con il team High Class Racing (foto sopra), sempre su una vettura LMP2. Ora è stato ufficializzato l'impegno nella serie europea e non è escluso che il pilota di Cracovia comparirà nella formazione approntata dal team belga per il WEC che sarà svelata più avanti. Per Kubica l'opportunità di lasciarsi alle spalle la deludente esperienza con ByKolles, condizionata dai forti problemi economici del team di tre anni fa.