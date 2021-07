RITORNO AL 50% È ufficiale: si apre la vendita dei biglietti per il GP Italia 2021, in programma all'Autodromo Nazionale di Monza il prossimo 12 settembre. Il circuito potrà accogliere il 50% della capienza massima e per accedere sarà necessario essere provvisti del green pass europeo. Il pubblico sarà dunque composto da persone vaccinate, guarite dal Covid-19 o in possesso di un risultato negativo al test molecolare o antigenico. I tifosi potranno essere italiani o provenire da tutti i Paesi da cui è autorizzato il viaggio in Italia secondo le direttive del Ministero dell’Interno. Rimarranno in vigore tutte le normative anti Covid-19, comprese le regole di distanziamento.

NIENTE PRATO Gli spettatori possono prenotare i biglietti online, scegliendo tra una selezione di gradinate e tribune del circuito. Escluso dunque, per ovvi motivi, l'accesso al prato. Saranno in vendita i ticket sia per la singola giornata sia per l'intero weekend, in questo caso a prezzo promozionale. Eventuali futuri provvedimenti governativi potrebbero anche consentire un aumento del numero di presenze a Monza. I biglietti sono acquistabili sia sul sito ufficiale dell'autodromo, sia tramite il rivenditore autorizzato Ticketone. Le biglietterie fisiche non verranno invece aperte.

I PREZZI In considerazione del limitato numero di biglietti disponibili e del particolare format del weekend del GP Italia, il secondo che vedrà in scena la gara sprint del sabato per la definizione della griglia, i tagliandi hanno prezzi leggermente più cari del solito, in particolare per le prime due giornate. Al venerdì sì va da un minimo di 30 € a un massimo di 150 €, mentre al sabato si va dai 50 € ai 385 €. Biglietti più cari per la domenica, con un'oscillazione da 80 a 700 €. Sono confermate le attività della Fan Zona rivolta agli appassionati.