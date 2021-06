SI RIAPRE! Dopo un'assenza che dura ormai dall'appuntamento di Austin del febbraio 2020, il campionato WEC riapre le porte ai tifosi e lo fa in occasione dell'attesa tappa italiana in programma a Monza, dove il prossimo 18 luglio si disputerà la 6 ore. L'annuncio è stato dato quest'oggi dai vertici del campionato endurance: il numero esatto di spettatori ammessi deve ancora essere definito, ma sarà ovviamente limitato e ristretto al solo giorno della gara. Si tratta comunque di un altro piccolo ma importante passo verso il ritorno alla normalità dopo i tanti mesi condizionati dalla pandemia di Covid-19.

PREVENDITE APERTE Agli spettatori, che dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica o superiore, verrà aperta la Tribuna Laterale Destra che si affaccia sul rettilineo del traguardo, davanti al podio e ai box. I biglietti sono già in vendita, esclusivamente online, tramite il sito Ticketone al prezzo di 60€ l'intero, 30 il ridotto per i ragazzi dai 12 ai 17 anni e per gli over 65.

ANTIPASTO DI LE MANS IL CEO del WEC, Frederic Lequien, ha dichiarato: ''Siamo estremamente lieti di poter accogliere di nuovo alcuni dei nostri fedeli fan al WEC. Vorrei ringraziare tutti all'Autodromo Nazionale di Monza e le autorità italiane per aver reso possibile tutto questo. Vorrei anche ringraziare i nostri tifosi per la loro pazienza e il continuo supporto''. La notizia dell'apertura al pubblico della gara di Monza segue l'annuncio della scorsa settimana riguardante i 50.000 spettatori ammessi alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans, in programma quest'anno nel mese di agosto. Resta ancora fortemente in dubbio l'appuntamento di settembre al Fuji, a causa delle restrizioni ancora presenti in Giappone per limitare la diffusione di casi di coronavirus: nel caso in cui la trasferta in Oriente dovesse saltare, si procederà al probabile inserimento di un altro appuntamento europeo, in modo da raggiungere il numero minimo di 6 gare necessario per far mantenere al WEC 2021 lo status di campionato del mondo.