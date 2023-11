Destini incrociati per Mick Schumacher e Mike Elliott: dalla Mercedes all'Alpine

La recente uscita di scena di Mike Elliott, ex capo tecnico, dal team Mercedes ha scatenato diverse speculazioni a riguardo. In molti ritengono che l'ingegnere abbia pagato il fallimentare progetto ''zero sidepods'' definitivamente abbandonato nel corso di questa stagione, ma per il britannico ci potrebbero essere all'orizzonte altri progetti concordati proprio assieme al team della casa di Stoccarda.

LA VERSIONE DI TOTO Il team principal Toto Wolff ha negato che l'addio a Elliott sia legato ai risultati deludenti delle Mercedes W13 e W14: ''Abbiamo messo molti cerotti sulla macchina per essere più competitivi, come vediamo ora, ma questo non ha alcuna correlazione con la partenza di Elliott''. Ad aprile la Mercedes aveva già provveduto a una riorganizzazione dei ruoli, con James Allen che era tornato a ricoprire il ruolo di direttore tecnico scambiandosi di ruolo proprio con Elliott, a sua volta tornato Chief Technical Officier.

L'IPOTESI ALPINE Dopo che Wolff ha fatto chiarezza sugli ultimi movimenti all'interno del team, l'ex pilota Franck Montagny ha dato un'interpretazione di ciò che potrebbe accadere prossimamente e che coinvolgerebbe anche Mick Schumacher: ''Sappiamo che Wolff vuole davvero mettere Schumacher in macchina, e sappiamo che Schumacher potrebbe correre per Alpine nel WEC. Ho la sensazione che ci sarà un accordo tra le due squadre. Scommetterei i miei soldi sul fatto che Elliott arrivi all’Alpine, portando Schumacher con sé''. Il figlio del sette volte iridato ha già effettuato un test al volante della hypercar della casa francese, ma non ha ancora sciolto le riserve al contrario dell'Alpine, la quale si è già detta entusiasta della prospettiva di accoglierlo in squadra. La possibilità di ricevere anche un tecnico di valore come Elliott aumenta sicuramente l'interesse per l'operazione. Dal canto suo, l'ingegnere per ora non si è sbilanciato, limitandosi a dichiarare: ''Intendo fare il punto e poi trovare la mia prossima sfida''.

