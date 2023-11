Bahrain, Qualifica: Toyota in prima fila

DUE TOYOTA DAVANTI Non molla l'osso la Toyota che nell'ultima sessione di qualifica stagionale per la 8 ore del Bahrain che si correrà domani ha prenotato le prime due posizioni per le proprie vetture. A comandare la prova ufficiale è stato Brendon Hartley dell'equipaggio completato da Ryo Hirakawa e Sebastien Buemi. Il neozelandese ha completato un giro perfetto rifilando quasi mezzo secondo alla seconda vettura. L'obiettivo è chiaro: laureare campioni i tre che comandano la classifica generale e con la pole position incassano un ulteriore punticino. Si è messa in evidenza la Cadillac salendo al terzo posto con Alex Lynn mentre la Porsche ha posizionato in quarta piazza la 963 di Kevin Estre. Inseguono le due Ferrari. Con il titolo costruttori già assegnato - la vittoria di Le Mans che vale l'intera stagione - e il titolo piloti alquanto improbabile, le rosse mirano a chiudere la stagione badando al sodo. Poco incisive le Peugeot ad inseguire le Porsche private di Proton e Jota.

MALE WRT Il week end medio-orientale era iniziato con un'insolita pioggia nella giornata di ieri che ha condizionato le prove libere. A siglare l'ultima pole position della classe LMP2 (che verrà eliminata l'anno prossimo) è stato Tom Blomqvist con l'Oreca dell'United Autosport. Seconda l'Alpine del team Signatech di Charles Milesi mentre la vettura del WRT che comanda la classifica di classe ha chiuso in decima posizione. La vettura gemella della squadra belga, invece, ha finito con il terzo miglior riscontro cronometrico. Anche la classe GTE-am è ai saluti e l'ultima a pole position è stata firmata dalla Porsche 911 Iron Lyn delle Iron Dames con Sarah Bovy. La squadra italiana dovrebbe rimanere anche l'anno prossimo ma l'ingresso di Lamborghini porterà quasi sicuramente al passaggio alla Huracan GT3. La 8 ore del Bahrain scatterà domani alle ore 12.00 italiane. Diretta su Sky Sport.

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 03/11/2023