McLaren nella classe GT3 con United Autosport

MCLAREN NEL WEC E' notizia dei giorni scorsi l'approdo della McLaren con una propria squadra ufficiale nel WEC nel 2024. Il costruttore inglese non si schiererà nella classe Hypercar come fatto da molti marchi recentemente, ma ha scelto di schierare due vetture GT3. Dal prossimo anno la classe GT sarà infatti rinominata in 'LMGT3' con la contestuale sostituzione delle vetture GTE in luogo delle GT3.

UNITED AUTOSPORT La scelta è ricaduta nel team inglese United Autosport, squadra con una grande esperienza nell'endurance soprattutto con vetture LMP2. Queste ultime verranno accantonate a fine stagione. Il team di Richard Dean curerà le attività in pista con due esemplari di 720S GT3. Si parla anche dell'interesse dei team Optimum e Garage59, ma bisognerà vedere se vi sarà spazio per ulteriori squadre - anche private. L'ACO Le Mans ha stabilito che un marchio potrà appoggiarsi ad un solo team schierando massimo due vetture. Questo conferma l'ampio interesse per la classe GT3 che apre anche a costruttori finora assenti a Le Mans.

NOVE MARCHI La classe GT passerà da tre a nove marchi nel 2024: ai team della classe Hypercar viene garantita almeno una rappresentanza ed ecco che Ferrari, Porsche, Aston Martin, Toyota (che sceglierà le Lexus RCF, ndr), Lamborghini e BMW saranno sicuramente della partita. Gli addetti ai lavori danno anche per assodata la presenza di Corvette (tramite Cadillac) e Ford (Mustang GT3). Dopo l'ultimo round stagionale in Bahrain dovrebbe essere diffusa l'entry list dei team ammessi alla stagione 2023, ma per ora non ci si aspettano grosse sorprese.

LMGT3 2024 (da confermare)

Aston Martin - Heart of racing

BMW - Team WRT

Corvette - TF Sport

Ferrari - AF Corse

Ford - Proton Competition

Lexus - Akkodis

Lamborghini - Iron Lynx

McLaren - United Autosport

Porsche - Team Manthey

Pubblicato da Marco Borgo, 09/10/2023