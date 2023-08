Alpine: la LMDh ha cominciato i test a Le Castellet

Primi km per il marchio francese atteso al via nel 2024

PRIMI KM Dopo lo shakedown di inizio mese, questa settimana l'Alpine ha svolto il primo test in pista con la sua A424 che dal prossimo anno schiererà al via del FIA World Endurance Championship in classe Hypercar. Il marchio francese ha girato per quattro giorni a porte chiuse sul circuito di Le Castellet collaudando di fatto la macchina che ha dato riscontri interessanti. Dopo la prima giornata in cui hanno solo testato il funzionamento della vettura, nei tre giorni successivi sull'Alpine si sono alternati i piloti ufficiali Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi.

TELAIO ORECA La vettura è stata costruita in collaborazione con Oreca, partner di lungo corso per Alpine, e si nota la somiglianza con l'Acura impiegata nell'IMSA. Oltre 1000 i km di test percorsi senza particolari inconvenienti mettendo alla prova il motore V6 3.4L, la trasmissione, i freni e i sistemi di raffreddamento. Dopo le simulazioni attuate nel mese di luglio, è iniziato il lavoro in pista che proseguirà il prossimo mese al Motorland Aragon, in Spagna.

LE PAROLE DI FAMIN Soddisfatto Bruno Famin, storico progettista del settore endurance a capo del reparto corse di Alpine Endurance Team: ''Questa prima sessione di prove culmina mesi di lavoro e simulazioni. L'inizio è soddisfacente ma il lavoro è appena cominciato. Abbiamo ancora molto lavoro da svolgere da qui alla prima gara. I piloti sono contenti della vettura. Abbiamo collaudato tutti i sistemi e raccolto molti dati per lavorare all'affinamento della vettura per il prossimo test''.

Pubblicato da Marco Borgo, 26/08/2023