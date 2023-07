WEC, via alla vendita dei biglietti per la 6 Ore di Imola 2024: prezzi, sconti e agevolazioni

Imola torna a ospitare le grandi gare del panorama endurance. Il circuito del Santerno è infatti entrato nel calendario del Mondiale Wec, che nel 2024 farà tappa in Emilia-Romagna per la 6 Ore di Imola che si pone in un’ideale staffetta con la 6 Ore di Monza che si è disputata nel 2022 e nel 2023. Un appuntamento molto atteso da parte degli appassionati, che poche settimane fa hanno colorato a festa le tribune dell’Autodromo Nazionale e che aspettano di fare altrettanto anche con quelle dell’Enzo e Dino Ferrari. E anche se l’evento è in programma per il weekend del 21 aprile 2024, non c’è tempo da perdere: da oggi, si è infatti aperta la fase di prevendita dei biglietti.

BIGLIETTI SCONTATI L’occasione è di certo allettante per tutti quelli che sono interessati a fare un salto a Imola per gustarsi la sfida tra Toyota e Ferrari, salutando anche l’ingresso nella classe regina di colossi dell’automobilismo come Bmw e Lamborghini. La fase che si è aperta mercoledì 19 luglio, e che durerà fino al 31 dicembre 2023, permette infatti di acquistare biglietti a prezzi scontati rispetto al costo che dovranno pagare gli attendisti. Così, si va dai 21.50 euro per l’accesso del venerdì, ai 42 della domenica di gara, passando per i 31.50 del sabato di qualifica. Tutti i dettagli sul sito ufficiale dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e sul portale Ticketone, dove è possibile acquistare i biglietti.

WEC 6 Ore Monza 2022: la pit-lane affollata di tifosi | Foto: Fia Wec

ABBONAMENTI E AGEVOLAZIONI Particolarmente vantaggiosa è poi la possibilità di acquistare gli abbonamenti dei tre giorni o per le sole giornate di venerdì e sabato: nel primo caso, il tagliando che dà accesso libero a tutte le tribune è in vendita al costo di 52 euro (92 se si sceglie il biglietto con accesso paddock e pit-walk), nel secondo caso ci vogliono 42 euro per due giorni di Wec e categorie di contorno. Non mancano poi le solite agevolazioni, con biglietti gratuiti per i bimbi fino a 6 anni e accessi a prezzo ridotto per i ragazzi fino agli 11 anni, gli studenti fino ai 24 anni e gli over 65. Da tenere a mente però che questi prezzi saranno validi fino al 31 dicembre, mentre a partire dal 1° gennaio 2024 le cifre subiranno un aumento. Un ulteriore rincaro ci sarà infine nella terza e ultima fase di vendita, che si aprirà il 13 aprile 2024, nella settimana di gara.

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/07/2023