24h Le Mans, pre-qualifica: guizzo BMW con Vanthoor, poi Cadillac e Ferrari

Cancellato il tempo a Toyota che perde l'ingresso in Hyperpole, Porsche non stupisce

BMW VOLA Emerge a sorpresa la BMW nella sessione di pre-qualifica della 24 ore di Le Mans appena conclusasi. L'M8 Hybrid guidata da Dries Vanthoor ha stupito registrando il giro limite in 3'24.465 nei minuti finali, vettura che il belga condivide con Raffaele Marciello e Marco Wittmann. Riscontro più veloce di oltre un secondo e mezzo rispetto a quanto visto due ore prima nella sessione di libere dove la Toyota di Brendon Hartley aveva dettato il ritmo. Proprio quest'ultimo ha faticato nella sessione che decretava chi domani tornerà a giocarsi la pole position selezionando gli otto più veloci di ciascuna classe.

TOYOTA I DIFFICOLTA' Non è stata una sessione positiva per i nipponici la pre-qualifica con la vettura di Hartley che ha chiuso in dodicesima posizione rallentata anche dall'uscita di pista di Kamui Kobayashi che lo ha costretto ad alzare il piede. Il giapponese con la vettura nr. 7 aveva occupato la quarta posizione ma nel tentativo di contrastare i rivali che si stavano migliorando e accedere all'Hyperpole ha perso la vettura finendo in ghiaia all'uscita delle curve Porsche. La sessione è stata fermata con bandiera rossa e dichiarata conclusa con oltre due minuti rimanenti a cronometro. Annullato dunque il quarto posto di Kobayashi per aver causato l'interruzione e penultima posizione al via di sabato.

CADILLAC BRILLANTE La pre-qualifica ha visto l'azione concentrarsi nei minuti iniziali e finali con una parte centrale molto tranquilla. La Cadillac di Sebastien Bourdais aveva inizialmente occupato la prima posizione scalzando proprio la Ferrari 499P di Antonio Fuoco. L'italiano aveva portato la rossa in pole position l'anno passato ma poi in gara a vincere fu l'equipaggio dei compagni di box. Poco distante la seconda vettura del team Ganassi mentre settima è la seconda Ferrari. Bene invece la prima Alpine che chiude quinta (poi quarta) dopo dei problemi che l'avevano vista fermarsi in pista.

PORSCHE SESTA Non ha stupito la Porsche, a detta di tutti favoritissima per la vittoria in gara. Dopo aver comandato domenica il 'Test Day', il marchio tedesco ha visto solamente Kevin Estre avanzare nella sessione successiva concludendo al settimo posto dopo aver abortito un ottimo giro a causa di un lungo mentre seguiva una Lamborghini alla staccata del lungo rettilineo dell'Hunaudieres. Passa per un soffio la 963 del team Jota. Apprendistato per Lamborghini e Isotta Fraschini che non hanno messo nessuna vettura tra i primi otto così come Peugeot. La prima è andata incontro a diversi problemi tecnici, qualche traverso di troppo e un testacoda. In LMP2 il giovane pilota di Peugeot, Malthe Jakobsen, ha portato davanti a tutti l'Oreca del Cool Racing.

VOLTI NUOVI IN GT3 La prima volta delle GT3 alla 24 ore di Le Mans sta già dimostrando il valore dei nuovi competitors che si sono affacciati alla storica gara francese. La Ford Mustang ha realizzato il miglior tempo di classe ad opera di Ben Barker. Quest'ultimo ha soffiato la prima posizione - virtuale - alla McLaren 720S dell'Inception Racing, fermatasi lungo la pit lane nei primissimi minuti. A seguire la prima Corvette tallonata da Lamborghini, Porsche e Aston Martin. Settima la Ferrari del JMW. Escluse dunque le Ferrari Vista/AF Corse ufficiali, le Lexus e le BMW. Domani alle ore 20.00 la sessione che assegnerà le pole position.

Qualifica

Pubblicato da Marco Borgo, 12/06/2024