Alpine: Mick Schumacher ha provato la A424 LMDh

DIREZIONE ALPINE Prende corpo la possibilità di vedere Mick Schumacher quale pilota Alpine nel WEC. La testata specializzata sportscar365.com ha riportato l'ufficialità della presenza del tedesco ai test in corso sul circuito di Jerez della squadra corse del marchio francese. L'ex pilota di Formula 1 ha girato nella giornata di ieri provando per la prima volta la vettura completando una quarantina di giri.

PROGRAMMA PARZIALE L'ex pilota Haas si è calato per la prima volta nell'abitacolo di una vettura endurance a ruote coperte alternandosi con i piloti ufficiali (André Negrao, Nicolas Lapierre e Charles Milesi) presenti al test. I recenti rumors di una vicinanza ad Alpine hanno trovato riscontro nel test che la new entry del prossimo anno ha offerto al tedesco ma dai vertici del reparto corse endurance hanno minimizzato il tutto affermando che un accordo con il tedesco per essere al via nel mondiale WEC nel 2024 non è ancora stato finalizzato.

Pubblicato da Marco Borgo, 18/10/2023