Marciello saluta Mercedes dopo sette anni di successi

MARCIELLO AI SALUTI E' ormai ufficiale: Raffaele Marciello lascia Mercedes per la quale ha corso quale pilota ufficiale nei programmi GT3 del marchio tedesco nelle ultime sette stagioni. Entrato nelle file dei piloti di Stoccarda nel 2017, lo svizzero è diventato in breve uno dei riferimenti nelle corse GT raccogliendo risultati che nelle precedenti stagioni in monoposto non avevano dato credito appieno al suo valore. L'ex del vivaio junior della Ferrari ha vinto quest'anno l'Endurance Cup del GT World Challenge per la seconda volta sulla Mercedes del team Akkodis mentre nel 2018 aveva trionfato nella serie sprint. Successivamente si mette in evidenza nelle gare clou di Daytona, alla 12 ore di Bathurst, alla 24 ore di Spa (vinta nel 2022) e vincendo l'ADAC GT la scorsa stagione. Sua la pole position della 24 ore del Nurburgring dello scorso maggio.

This special race will also be my last race for Mercedes-AMG.

For the occasion I will have a special helmet where I show my gratitude to all my team mates, teams and AMG which I race in those fantastic 7 years! ( sorry if I forgot few 🙈 )

Let's try to win our last race… pic.twitter.com/vF7QURxBBU