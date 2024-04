Alpine: schianto per Habsburg nei test di Alcaniz

CRASH AD ARAGON E' emersa nella giornata di ieri la notizia che, durante una sessione di test privati sul circuito di Alcaniz, l'Alpine ha registrato un'uscita di pista particolarmente violenta che ha coinvolto uno dei suoi piloti ufficiali, Ferdinand Habsburg. Nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo l'austriaco era alla guida dell'A424 Hypercar quando è uscito a curva 7. Nello schianto il pilota ha riportato la frattura a due vertebre lombari.

COMUNICATO ALPINE Come riportano diverse testate specializzate, Alpine ha risposto con un breve comunicato che riporta: ''Mercoledì 27 marzo Ferdinand Habsburg ha riportato delle fratture in un'uscita di pista a curva 7 sul circuito di Alcaniz durante una giornata di test. Le cause dell'inconveniente sono in fase di investigazione. Il pilota è stato portato all'ospedale più vicino dal quale è stato dimesso in serata. La mattina seguente ha fatto ritorno in Austria per ulteriori esami e l'inizio della fase di recupero di cui ancora non si conosce la durata e quindi la sua presenza o meno al secondo round del WEC ad Imola il 21 aprile''.

Pubblicato da Marco Borgo, 05/04/2024