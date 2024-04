Valentino Rossi festeggia il primo podio davanti ai 70mila di Imola

Sono stati 73.600 gli spettatori che hanno affollato le tribune dell'autodromo di Imola nel corso del weekend in cui ha fatto tappa il campionato FIA WEC per il suo secondo round della stagione 2024. Per gli appassionati italiani sono stati due i principali motivi di richiamo: la presenza della Ferrari nella categoria Hypercar e quella di Valentino Rossi nella categoria LMGT3. Mentre le vetture del Cavallino Rampante si sono fermate ai piedi del podio, con il quarto posto della numero 50, l'ex iridato della MotoGP ha potuto festeggiare proprio davanti ai suoi connazionali il primo podio nel Mondiale Endurance.

TRIONFO DI SQUADRA Per il team WRT, per il quale corre Rossi, la 6 Ore di Imola è stata un'autentico trionfo: la scuderia ha infatti completato una doppietta nella classe LMGTE piazzando le sue due BMW M4 GT3 ai primi due posti della classifica. A vincere è stato l'equipaggio della numero 31, formato da Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung, mentre Rossi - la cui vettura ha ovviamente il numero 46 - si è piazzato secondo assieme ai compagni Maxime Martin e Ahmad Al Harthy. Le due vetture hanno battagliato tra di loro, chiudendo infine separate da 22 secondi, mentre i rivali sono stati nettamente staccati, con la Porsche 911 GT3 R di Bachler - Malykhin - Sturm giunta a un giro.

STRATEGIA DECISIVA Fondamentale per il successo di squadra è stata la decisione di tenere le due vetture in pista con gomme da asciutto anche quando la pioggia è cominciata a cadere in riva al Santerno. Farfus e Martin hanno continuato a girare su ottimi tempi, scavando il solco con gli avversari. Il pilota brasiliano ha spiegato: ''Oggi abbiamo dimostrato che è importante avere la miglior squadra, non solo la miglior macchina o il miglior pilota. Nel mio stint la pista era sempre sul bagnato ed era una questione costante su quali gomme fossero migliori. Siamo rimasti con le slick per tutto il tempo e mi sono sentito a mio agio in queste condizioni. Il team è sempre rimasto calmo e alla fine ha fatto tutto bene. Oggi è il compleanno di mio figlio, non potevo fargli regalo migliore!''.

WEC 2024, Imola: la BMW M4 GT3 numero 46 | Foto: Team WRT

LA GIOIA DI VALE Anche Rossi nella sua analisi del weekend ha sottolineato l'importanza della strategia e del lavoro dei compagni di squadra: ''Sono molto contento della doppietta per il Team WRT, per BMW M Motorsport, e per il mio primo podio nel FIA WEC. Sabato avevamo già una macchina forte in qualifica, e Ahmad ha ottenuto un ottimo terzo posto sulla griglia. In gara, poi, abbiamo deciso di restare fuori con le slick. Augusto era un po' più veloce di Maxime all'inizio e ha preso il comando. Tuttavia, sono molto contento del risultato''. Con questo risultato, l'equipaggio di Rossi è quarto nella classifica del campionato con 36 punti, appena uno meno dei compagni di squadra, mentre al comando ci sono i piloti della Porsche giunta terza a Imola con 54 punti.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/04/2024