Schumacher non ancora convinto dall'Alpine: "Devo considerare le mie opzioni"

Nel weekend di Suzuka le indiscrezioni sui contatti in corso tra Mick Schumacher e l'Alpine hanno trovato conferma nelle parole dei diretti interessati. Mentre la casa francese sembra ben propensa verso quella che Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsport, ha definito ''una buona occasione per entrambi'', il pilota tedesco sembra però voler prendersi ancora del tempo prima di chiudere l'accordo per gareggiare nel campionato WEC 2024.

MICK CAUTO Dopo le dichiarazioni di Famin nella conferenza stampa del venerdì, nel paddock di Suzuka sono circolate voci che ritenevano già concluso l'accordo tra Schumacher e l'Alpine. Intervistato dall'emittente ORF a riguardo, Schumacher ha fatto chiarezza sulla situazione: ''Uh, niente è ufficiale. Quando lo sarà, lo condividerò da parte mia. Probabilmente ci vorrà del tempo prima di allora, Devo considerare le mie opzioni e ovviamente ci sono delle discussioni in corso''.

POCHE ALTERNATIVE L'obiettivo principale di Schumacher è quello di tornare in F1 da pilota titolare, dopo un 2023 vissuto da riserva in Mercedes. Il problema per il tedesco è che ormai i sedili per la prossima stagione sono stati quasi tutti assegnati: solo la Williams deve ancora decidere chi affiancare al confermato Alex Albon, con Logan Sargeant che nonostante le prestazioni deludenti non è ancora tagliato fuori e Liam Lawson tenuto in forte considerazione dopo le belle gare disputate in questo scorcio di stagione. Il WEC, campionato in forte ascesa che sta vedendo l'ingresso di numerosi marchi di prestigio, rappresenta un'ottima alternativa anche in termini di visibilità, oltre che di fascino grazie alla presenza in calendario della 24 Ore di Le Mans.

