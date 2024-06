24h Le Mans: scatta questo week end la regina dell'endurance

92° EDIZIONE Scatta questo sabato la 92° edizione della gara di durata più famosa del mondo. La 24 ore di Le Mans è la madre di tutte le gare endurance. La regina delle corse a ruote coperte. Una corsa entrata nella storia con il suo bagaglio di imprese epiche sull'iconico circuito francese a nord-ovest della Francia. Un'evento che attira centinaia di migliaia di tifosi, offrendo loro il fascino di una sfida immortale suggellata da scorci imperdibili quali il tramonto, la notte e l'alba a fare da cornice a battaglie epiche.

62 AUTO La stagione più attesa del FIA World Endurance Championship sta per vivere il suo culmine ora che praticamente tutti i costruttori che si sono impegnati nel ritorno nell'endurance sono arrivati a portare le loro auto in pista. 23 saranno le Hypercar a darsi battaglia per la vittoria assoluta sulla pista di 13km. La Ferrari dovrà difendere la memorabile vittoria della passata stagione al ritorno a Le Mans cinquant'anni dopo l'ultima presenza. La Rossa si presenta con tre vetture quest'anno ma la gara delle 499P si annuncia difficile per via di un Balance of Performance sfavorevole.

PORSCHE FAVORITA Le due vittorie nelle prime due gare stagionali, gli ottimi test di domenica e la presenza di sei vetture indica la Porsche quale favorita per la vittoria. Penske schiererà tre vetture, due Jota ed una il Proton. Tre le Cadillac, due per Ganassi ed una dall'Imsa per ActionExpress, solide ma ancora non in grado di inserirsi nella bagarre che conta. La Toyota rimane fedele alle due vetture così come Alpine (al debutto) e BMW (seconda stagione). Due vetture anche per Lamborghini che gareggerà per la prima volta in assoluto a Le Mans e per l'occasione Iron Lynx ha portato anche il telaio che corre in IMSA. Potrebbe giocare il ruolo dell'outsider la Peugeot, capace lo scorso anno di portarsi al comando nelle mutevoli condizioni della pista ma ora cresciuta e migliorata anche con il pesante upgrade visto ad Imola. Debutta l'Isotta Fraschini con una sola vettura.

SFIDA LMP2 Tornano solamente in occasione della 24 ore di Le Mans le LMP2 che da quest'anno non sono più ammesse nel mondiale proprio per fare spazio alle Hypercar. I prototipi senza ibrido - tutti monotelaio Oreca - gestiti da team privati sono quelli dell'European Le Mans Series più gli inviti dai campionati asiatico e americano. Sfida alquanto incerta vista la l'uniformazione tecnica che non richiede BOP. Il modesto team Inter Europol proverà a bissare la vittoria della passata stagione quando con un pilota travolto in pit lane da una Corvette riuscì lo stesso a vincere la corsa. AF Corse, Cool racing, Panis, United autosport, Nielsen, Proton e Vector proveranno a mettersi in evidenza.

PRIMA VOLTA GT3 L'apertura alle GT3 avvenuta quest'anno porterà ad una classe allargata con molti marchi che accedono così dopo tanto tempo alla classica francese. Aston Martin, Ferrari, Corvette e Porsche confermano le loro presenze mentre i nuovi marchi sono rappresentati da McLaren, Lexus, Lamborghini, BMW e Ford. Difficile fare una previsione alla vigilia. L'anno scorso si imposero gli americani della Corvette. Due le vittorie quest'anno per Porsche anche in GT. Interessante vedere il debutto nella 24 ore di Valentino Rossi sulla BMW che sfiorò la doppietta ad Imola.

COPERTURA TV Importante come sempre sarà la diffusione mediatica dell'evento sulle televisioni internazionali e sulle piattaforme digitali. Eurosport sarà l'emittente di riferimento come sempre per la diretta televisiva integrale di tutte le sessioni e dell'intera gara anche per l'Italia. Sul web sarà possibile seguire la stessa diretta tramite le piattaforme on demand Eurosport Player, Discovery, NOW e tramite l'app ufficiale del WEC in lingua inglese e con live timing.

PROGRAMMA

Mercoledì 12 giugno

14:00-17:00 - PROVE LIBERE 1

19:00-20:00 - QUALIFICHE

22:00-24:00 - PROVE LIBERE 2

Giovedì 13 giugno

15:00-18:00 - PROVE LIBERE 3

20:00-21:00 - HYPERPOLE

22:00-23:00 - PROVE LIBERE 4

Sabato 15 giugno

12:00 - WARM-UP

16:00 - PARTENZA GARA

foto: WEC/DPPI

Pubblicato da Marco Borgo, 11/06/2024