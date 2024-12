WEC 2024: classifiche finali mondiale piloti e costruttori

VEDI ANCHE

TITOLI PER PORSCHE E TOYOTA L'equipaggio della Porsche #6 composto da André Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor ha vinto nettamente il mondiale piloti FIA WEC 2024 grazie ai successi ottenuti in Qatar e Giappone e ai secondi posti collezionati in Italia, Belgio e Brasile. Seconda posizione per la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen trionfatrice nella 24 Ore di Le Mans. Tra i costruttori, successo in extremis per la Toyota che con i 39 punti ottenuti in Bahrain ha scavalcato la Porsche di appena 2 lunghezze. Terza posizione per la Ferrari.

CLASSIFICA FINALE PILOTI WEC 2024

Pos Pilota Auto Punti 1 André Lotterer Porsche 152 1 Kevin Estre Porsche 152 1 Laurens Vanthoor Porsche 152 2 Antonio Fuoco Ferrari 115 2 Miguel Molina Ferrari 115 2 Nicklas Nielsen Ferrari 115 3 Kamui Kobayashi Toyota 113 3 Nyck De Vries Toyota 113 4 Brendon Hartley Toyota 109 4 Ryo Hirakawa Toyota 109 4 Sebastien Buemi Toyota 109 5 Frederic Makowiecki Porsche 104 5 Matt Campbell Porsche 104 5 Michael Christensen Porsche 104 6 Mike Conway Toyota 77 7 Callum Ilott Porsche 70 7 Will Stevens Porsche 70 8 Alessandro Pier Guidi Ferrari 59 8 Antonio Giovinazzi Ferrari 59 8 James Calado Ferrari 59 9 Robert Kubica Ferrari 57 9 Robert Shwartzman Ferrari 57 9 Yifei Ye Ferrari 57 10 Norman Nato Porsche 45

CLASSIFICA FINALE COSTRUTTORI WEC 2024

Pos Costruttore Punti 1 Toyota 190 2 Porsche 188 3 Ferrari 137 4 Alpine 70 5 BMW 64 6 Peugeot 57 7 Cadillac 42 8 Lamborghini 11 9 Isotta Fraschini 0

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/12/2024