WEC 2025, il calendario ufficiale del mondiale Endurance

Il calendario del Mondiale Endurance FIA WEC prevede per il 2025 otto gare tra febbraio e novembre, anticipate dal prologo che si disputerà in Qatar nel weekend del 21-22 febbraio. L'appuntamento più atteso della stagione è ovviamente la 24 Ore di Le Mans, gara che chiude la prima metà di campionato e in programma come sempre a giugno.

CALENDARIO WEC 2025: NESSUNA NOVITA' RISPETTO AL 2024

Sarà un 2025 all'insegna della continuità per il calendario del mondiale endurance 2025: dopo le tante novità tra 2023 e 2024, quest'anno gli appuntamenti saranno gli stessi della stagione scorsa. Dopo il Qatar il WEC si sposterà dunque a Imola per l'attesa tappa italiana, a cui seguiranno Spa e Le Mans. La seconda metà di campionato si svolgerà tutta lontano dall'Europa, prima con le due gare americane in Brasile e Stati Uniti a cui seguiranno in autunno il Giappone e il Bahrain, con il Medio Oriente che dunque ospiterà ancora apertura e chiusura del mondiale.

WEC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE ENDURANCE 2025

Round Data Gara Nazione 1 28/02/2024 Qatar 1812 km Qatar 2 20/04/2024 6 Ore di Imola Italia 3 10/05/2024 6 Ore di Spa Belgio 4 14-15/06/2024 24 Ore di Le Mans Francia 5 13/07/2024 6 Ore di San Paolo Brasile 6 07/09/2024 Lone Star Le Mans (COTA) Stati Uniti 7 28/09/2024 6 Ore del Fuji Giappone 8 08/11/2024 8 Ore del Bahrain Bahrain

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/12/2024