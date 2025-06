24 Ore di Le Mans 2025: programma, orari e iniziative speciali della Ferrari

Evento in centro a Maranello con esposizione straordinaria di una F40 e della 499P.

Fan Zone di Le Mans: per la prima volta presente lo stand dei Musei Ferrari, che ospiterà una rara F40 LM, versione da corsa sviluppata per IMSA e BPR, a fare da trait d’union con la mostra “Supercars” in corso al Museo Enzo Ferrari di Modena fino al 16 febbraio 2026.