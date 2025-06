Ferrari, il tris alla Le Mans vale la conquista del Trofeo della Vittoria

Ferrari entra nella leggenda della 24 Ore di Le Mans conquistando per il terzo anno consecutivo la vittoria assoluta nella corsa endurance più prestigiosa al mondo. A imporsi nell’edizione numero 93 è stata la Ferrari 499P numero 83 del team AF Corse, condotta da Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica, che ha tagliato il traguardo in prima posizione con la celebre livrea Giallo Modena.

Una prestazione da incorniciare che consegna al Cavallino Rampante il diritto di conservare per sempre il Trofeo della vittoria, riconoscimento riservato a chi trionfa tre volte di fila a Le Mans. Alle spalle della #83, altre due Ferrari completano la festa: la #51 di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi chiude al terzo posto, preceduta solo da una delle Porsche ufficiali, mentre la #50 di Fuoco-Molina-Nielsen è quarta.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: Ferrari 499P #51

La gara, a cui erano presenti anche il presidente della Ferrari John Elkann e il CEO Benedetto Vigna, si è svolta davanti a 332.000 spettatori, concludendo un fine settimana epico per la Casa di Maranello, che torna a dominare a Le Mans come negli anni '60, quando vinse sei edizioni consecutive tra il 1960 e il 1965. Con questa vittoria, Yifei Ye diventa il primo pilota cinese a salire sul gradino più alto del podio nella storia della 24 Ore di Le Mans. Un traguardo che sottolinea la dimensione sempre più internazionale del progetto endurance del marchio italiano.

Una stagione perfetta

Il trionfo a Le Mans rappresenta la quarta vittoria consecutiva nel FIA World Endurance Championship 2025 per Ferrari, dopo i successi ottenuti in Qatar, Imola e Spa. La 499P sale così a sette affermazioni complessive dalla sua introduzione nel 2023.

Ferrari guida ora il Mondiale Costruttori con 202 punti, ben 111 in più di Toyota. Nella classifica Piloti, Pier Guidi, Calado e Giovinazzi restano al comando con 105 punti, seguiti da Ye-Kubica-Hanson (89 pt) e Fuoco-Molina-Nielsen (81 pt). Tra i team indipendenti, AF Corse rafforza il primato nella FIA World Cup for Hypercar Team con 138 punti.

WEC 2025, classifiche iridate

Classifica Costruttori – Hypercar (Top 5)

Pos Team Punti 1 Ferrari 202 2 Toyota 91 3 Porsche 82 4 Cadillac 78 5 BMW 65

Classifica Piloti – Hypercar (Top 3)

Pos Equipaggio Punti 1 Pier Guidi – Calado – Giovinazzi (Ferrari #51) 105 2 Ye – Kubica – Hanson (Ferrari #83) 89 3 Fuoco – Molina – Nielsen (Ferrari #50) 81

John Elkann: ''Una vittoria che onora Enzo Ferrari''

Il presidente della Ferrari, John Elkann, ha sottolineato la portata storica del terzo successo consecutivo nella 24 Ore di Le Mans: ''Oggi è una grande vittoria della Ferrari, di tutti quelli che vi lavorano, di tutte le sue anime. La Ferrari ha vinto lavorando insieme, dimostrando come l'unione porti a risultati straordinari. Le Mans è un momento speciale per chi ama l'automobilismo, e ciò che è stato fatto ha dell'eroico. Negli ultimi tre anni tre auto diverse e nove piloti hanno dimostrato cosa significhi il gioco di squadra. Ringrazio tutti in Ferrari: vincere tre volte di seguito Le Mans è un traguardo storico che ci rende orgogliosi e onora il nostro fondatore Enzo Ferrari''.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: l'equipaggio della Ferrari 499P #83 sul podio

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, ha voluto ricordare come la 499P sia riuscita a completare questa impresa trionfando con la vettura affidata a un team privato: ''Siamo contentissimi per questa terza vittoria consecutiva a Le Mans. Nel 2023 tornammo nella top class vincendo; nel 2024 ci siamo ripetuti e quest’anno abbiamo trionfato con il team privato, l’unico che gestisca una 499P per quanto, ovviamente, con il nostro supporto tecnico. Tale risultato è la dimostrazione di come Ferrari costruisca le proprie auto e sia in grado di portare al trionfo tanto le vetture ufficiali quanto quelle dei clienti. Questo è un aspetto molto importante, che riflette la storia della Ferrari, perché il DNA della nostra azienda nasce con l’endurance e con le vetture guidate dai gentlemen e gestite da scuderie private''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2025