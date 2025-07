6 Ore San Paolo: Lynn firma la pole Cadillac, Barrichello fa impazzire Interlagos in LMGT3

Dopo l'exploit nelle qualifiche di Le Mans, Alex Lynn e Cadillac tornano in cima alla classifica nel FIA WEC, firmando la pole position per la 6 Ore di San Paolo. Nonostante i pronostici della vigilia indicassero come favorite Porsche e BMW, è stato ancora una volta il britannico della Cadillac V-Series.R #12 a stupire con un giro magistrale: “È una sensazione fantastica essere di nuovo in pole, ma l’obiettivo resta la gara” ha commentato Lynn. “Ci siamo concentrati soprattutto sulla costanza del passo gara”.

There’s nothing like a home win 🥹



Let’s see what the #10 crew can do tomorrow!#WEC#6HSaoPaulopic.twitter.com/JX2vN0JANX — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2025

Penalizzata l'altra Cadillac, Ferrari lontane

Il francese Sébastien Bourdais, che inizialmente aveva affiancato Lynn per una prima fila tutta Cadillac, è stato penalizzato per aver ostacolato Paul di Resta (Peugeot), retrocedendo al terzo posto. A guadagnarne è stato Julien Andlauer con la Porsche Penske Motorsport #5, che partirà in prima fila. Ottima prestazione anche per il debuttante Malthe Jakobsen con la Peugeot 9X8, quarto davanti a Sheldon van der Linde (BMW), indietro le Ferrari: Robert Kubica non è andato oltre il nono tempo, mentre le 499P ufficiali di Fuoco (#50) e Giovinazzi (#51) scatteranno addirittura 14ª e 17ª. “Sapevamo che questo fine settimana sarebbe stato molto complicato per noi e le qualifiche lo hanno confermato - ha dichiarato Fuoco - Difficilmente avremmo potuto ottenere un risultato migliore in griglia”. Toyota, dominatrice lo scorso anno, ha deluso: Hirakawa è 10°, Kobayashi ultimo tra le Hypercar.

Interlagos esplode con Barrichello in LMGT3

La scena LMGT3 è stata tutta per Eduardo ''Dudu'' Barrichello, che ha conquistato la pole a casa, facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico brasiliano. Alla sua seconda presenza in Hyperpole, il figlio dell’ex pilota F1 Rubens Barrichello ha messo tutti dietro con l’Aston Martin Vantage #10. “Probabilmente il giorno più bello della mia vita,” ha detto. “Correre qui, dove sono cresciuto, davanti a famiglia e amici è stato incredibile.”

Completano le prime tre posizioni in LMGT3 la Lexus RC F del team Akkodis ASP con Schmid e Gehrsitz, e il giovane Lin Hodenius (Mercedes-Iron Lynx), ottimo quarto. Risultati completi a questo indirizzo. La gara scatterà domani, domenica 13 luglio, alle 11:30 ora locale (16:30 ora italiana).

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/07/2025