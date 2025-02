L'Alpine 2025 si presenta: confermato Mick Schumacher

Nella cornice dell'Autodromo Nazionale di Monza, l'Alpine ha presentato la nuova livrea e gli equipaggi per la stagione 2025 del FIA World Endurance Championship (WEC). Cinque i piloti confermati rispetto allo scorso campionato, chiuso dal costruttore francese in quarta posizione con un podio ottenuto nella 6 Ore del Fuji. La A424 #35 sarà nuovamente affidata a Paul-Loup Chatin, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, mentre la vettura gemella #36 sarà guidata dai confermati Mick Schumacher e Jules Gounon, a cui si aggiunge il nuovo acquisto Frédéric Makowiecki. Matthieu Vaxiviere proseguirà invece come pilota di riserva.

ALPINE 2025: SCHUMACHER PRONTO A SFRUTTARE L'ESPERENZA ACQUISITA

Trovatosi suo malgrado a rinunciare al sogno della F1, Mick Schumacher nel 2024 ha affrontato una sfida molto insidiosa, dovendosi adattare alle tante differenze delle gare endurance e ovviamente delle vetture Hypercar rispetto alle monoposto a cui era abituato. L'anno di apprendistato è stato positivo e impreziosito dal terzo gradino del podio ottenuto in Giappone e ora il tedesco punta a togliersi maggiori soddisfazioni in questa sua seconda annata nel WEC.

WEC 2025: Alpine

Schumacher ha dichiarato: ''Sono felice di continuare a far parte dell'avventura di Alpine Endurance. Abbiamo avuto un ottimo primo anno insieme, superando a volte le nostre aspettative, e sono determinato a contribuire a migliorare le prestazioni del programma in questa seconda stagione. Abbiamo identificato alcune aree su cui vogliamo spingere, quindi non vedo l'ora di affrontare la mia seconda stagione di Endurance''. Parlando del suo primo anno nel WEC con Alpine, il figlio del grande Michael Schumacher ha aggiunto: ''Ovviamente ho dovuto adattarmi al passaggio dalle monoposto alla condivisione di un prototipo. Ma la gestione del traffico è stato un cambiamento ancora più grande. Mi è piaciuta molto la sfida, in gara succede sempre qualcosa, che per me è probabilmente l'aspetto migliore delle gare di endurance''.

ALPINE 2025: LA PREZIOSA AGGIUNTA DI MAKOWIECKI

Schumacher si troverà come nuovo compagno di equipaggio l'esperto Frédéric Makowiecki. Francese classe 1980, nel 2022 ha vinto il titolo WEC tra le GTE Pro con la Porsche 911 RSR-19, mentre nelle ultime stagioni è salito a bordo della Hypercar 963 della casa di Stoccarda, con la quale lo scorso anno è salito quattro volte sul podio. Il team principal Philippe Sinault ha presentato così il nuovo acquisto: ''L'arrivo di Fred è una vera e propria risorsa. La sua presenza ci permetterà di beneficiare della sua esperienza e di tutte le sue conoscenze sportive e tecniche. È noto per la sua competenza, la lucidità di analisi, l’intelligenza situazionale e la comprensione tecnica della vettura. Il suo contributo ci aiuterà a migliorare e siamo certi che si inserirà bene nel nostro team e ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo comune''.

WEC 2025: Alpine

ALPINE 2025: BRUNO FAMIN TRACCIA GLI OBIETTIVI

Bruno Famin, reduce dall'esperienza come team principal del team Alpine di F1, ricopre ora a tempo pieno il ruolo di Direttore di Alpine Motorsports. Il manager france ha tracciato un bilancio della passata stagione e indicato gli obiettivi per il 2025: ''Il 2024 è stato logicamente un anno di apprendimento, a tutti i livelli. Il team ha imparato a lavorare insieme e la comprensione della vettura è migliorata gradualmente. Alla fine della stagione, eravamo in grado di lottare per il podio, il che ci ha dato molta soddisfazione. Con i regolamenti delle Hypercar, le prestazioni si nascondono in dettagli che dobbiamo continuare a individuare e ottimizzare. La costanza delle prestazioni e l'ottimizzazione dell' utilizzo dei pneumatici Michelin per tutta la durata della gara sono punti fondamentali. Sappiamo di avere ancora molto lavoro da fare, in tutti i settori, in un contesto che sarà ancora più competitivo in questa stagione. Continuare a progredire è il nostro obiettivo primario''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/02/2025