6 Ore di Spa: trionfo Ferrari, doppietta Hypercar e vittoria anche tra le LMGT3

La Ferrari rimane imbattuta nel Campionato Mondiale Endurance FIA 2025, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie al successo odierno nella 6 Ore di Spa-Francorchamps della 499P guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. La vettura numero 51 ha tagliato il traguardo per prima, seguita dalla gemella numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che aveva ottenuto la pole position. Questo risultato consolida il primato del Cavallino Rampante sia nella classifica Costruttori che in quella Piloti, al termine di un weekend che ha registrato oltre 98.000 spettatori presenti a Spa.

6 Ore di Spa: terza l'Alpine di Mick Schumacher

La gara è stata caratterizzata da una serrata competizione tra le Ferrari e l'Alpine A424 numero 36, che ha sorprendentemente conquistato il terzo posto dopo aver lottato per la leadership per gran parte della corsa. Il team francese, con Mick Schumacher al volante, ha mostrato un'ottima prestazione, ma un pit stop non programmato nelle fasi finali ha compromesso le sue possibilità di vittoria.

Quarta posizione per la Cadillac #12 davanti alle due Peugeot 9X8, mentre nessuna Toyota si è piazzata in top10.

Trionfo Ferrari: vince anche la 296 tra le LMGT3

La giornata trionfale della Ferrari si è completata con il risultato della classe LMGT3, dove Vista AF Corse ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale con la Ferrari 296 numero 21 dell'equipaggio formato da François Hériau, Simon Mann e Alessio Rovera, precedendo di oltre 40 secondi la Ford Mustang di Proton Competition, in una riedizione moderno del classico duello Ferrari contro Ford celebrato anche da un recente film. Il podio è completato dall'altra Mustang, mentre chiude in quinta posizione la seconda Ferrari 296 di Vista AF Corse.

WEC 2025, 6 Ore di Spa: Ferrari 296 #21

La prossima tappa del FIA WEC sarà la 24 Ore di Le Mans, in programma il 14-15 giugno in Francia, dove Ferrari cercherà di proseguire la sua striscia vincente nella gara simbolo del campionato, già conquistata nelle ultime due edizioni.

Classifica Finale – 6 Ore di Spa 2025

Hypercar (Top 10)

#51 Ferrari AF Corse 499P – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi #50 Ferrari AF Corse 499P – Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen #36 Alpine Endurance Team A424 – Mick Schumacher / Nicolas Lapierre / Matthieu Vaxivière #12 Cadillac Hertz Team Jota – Alex Lynn / Earl Bamber / Richard Westbrook #94 Peugeot TotalEnergies 9X8 – Stoffel Vandoorne / Loïc Duval / Paul di Resta #93 Peugeot TotalEnergies 9X8 – Mikkel Jensen / Nico Müller / Jean-Éric Vergne #20 BMW M Team WRT – Sheldon van der Linde / Robin Frijns / René Rast #35 Alpine Endurance Team A424 – Paul-Loup Chatin / Jules Gounon / Charles Milesi #38 Cadillac Hertz Team Jota – Jenson Button / Philip Hanson / Oliver Rasmussen #83 AF Corse Ferrari 499P – Robert Kubica / Yifei Ye / Robert Shwartzman

LMGT3 (Top 5)

#21 VISTA AF Corse Ferrari 296 GT3 – François Hériau / Simon Mann / Alessio Rovera #77 Proton Competition Ford Mustang GT3 – Ben Tuck / Ryan Hardwick / Zacharie Robichon #88 Proton Competition Ford Mustang GT3 – Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Dennis Olsen #10 Racing Spirit of Léman Aston Martin Vantage GT3 – Edoardo Barrichello / Valentin Hasse-Clot / Ross Gunn #54 VISTA AF Corse Ferrari 296 GT3 – Francesco Castellacci / Thomas Flohr / Davide Rigon

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/05/2025