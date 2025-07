6 Ore San Paolo: successo storico per Cadillac, il BoP ferma il dominio Ferrari

Cadillac ha conquistato la sua prima vittoria nel FIA World Endurance Championship firmando una doppietta nella 6 Ore di San Paolo, quinto appuntamento della stagione 2025. La Cadillac V-Series.R #12, condivisa da Will Stevens, Alex Lynn e Norman Nato, ha tagliato per prima il traguardo, precedendo di 57 secondi la vettura gemella numero 38 di Earl Bamber, Jenson Button e Sébastien Bourdais. Il successo è arrivato nonostante una penalità iniziale per pressione irregolare degli pneumatici. È la prima vittoria per Cadillac nel WEC, dopo che il costruttore statunitense aveva ottenuto come miglior risultato un terzo posto dal suo ingresso nella serie nel 2023.

Porsche ci prova, Ferrari in difficoltà, Toyota a secco

In terza posizione ha concluso la Porsche 963 ufficiale del team Penske affidata a Julien Andlauer e Michael Christensen. Il francese Andlauer aveva preso il comando al via e ha mantenuto la testa per tutta la prima fase, costruendo un vantaggio fino a 4,5 secondi. Ma col passare dei giri la superiorità del passo Cadillac si è fatta evidente e Bamber ha superato Andlauer con una manovra all’esterno alla curva 1, dopo il secondo pit stop. Laurens Vanthoor e Kevin Estre hanno chiuso quarti, a un giro dai vincitori, con la seconda Porsche Penske. Estre, partito settimo, ha impiegato due ore per superare le Peugeot 9X8, compromettendo ogni possibilità di podio.

WEC 2025, 6 Ore San Paolo: Peugeot e Porsche in battaglia

BMW ha chiuso quinta grazie a una rimonta nel finale di Sheldon Van Der Linde, in coppia con Marco Wittmann sulla M Hybrid V8. La vettura tedesca ha recuperato dopo una penalità per eccesso di velocità in regime di Full Course Yellow, superando nel finale la Peugeot di Loic Duval e Malthe Jakobsen. Settima l’altra Peugeot di Paul di Resta e Mikkel Jensen.

Ferrari ha faticato per tutto il weekend. L’equipaggio vincitore della 24 Ore di Le Mans, composto da Phil Hanson, Robert Kubica e Yifei Ye, ha chiuso all’ottavo posto con la 499P #83, su un circuito dove il BoP sfavorevole e il nuovo asfalto hanno compromesso le prestazioni. Le due Ferrari ufficiali sono rimaste fuori dai punti: la #51 di Calado, Pier Guidi e Giovinazzi è stata penalizzata con un drive-through per una manovra su Varrone e ha chiuso undicesima, seguita dalla #50 di Fuoco, Nielsen e Molina, rallentata da una riparazione posteriore dopo un contatto con una LMGT3.

Per la prima volta nell’era Hypercar (iniziata nel 2021), Toyota non ha raccolto punti: il team giapponese non è mai stato in corsa per la zona alta della classifica, penalizzato da un BoP più severo rispetto al 2024 e da un tracciato che lo scorso anno lo aveva visto dominare.

6 Ore San Paolo, ordine di arrivo Hypercar (top 5)

Pos. Vettura Team Distacco 1 Cadillac V-Series.R #12 Cadillac Hertz Team JOTA – 2 Cadillac V-Series.R #38 Cadillac Hertz Team JOTA 57.016 3 Porsche 963 #5 Porsche Penske Motorsport 58.882 4 Porsche 963 #6 Porsche Penske Motorsport +1 Giro 5 BMW M Hybrid V8 #20 BMW M Team WRT +1 Giro

WEC 2025, classifiche generali Hypercar

In classifica generale, nonostante un bottino di appena tre punti la Ferrari rimane saldamente al comando, mentre balza in seconda posizione Cadillac che scavalca anche Porsche come principale inseguitrice del Cavallino Rampante a tre appuntamenti dal termine.

Pos. Costruttore Punti Totali 1 Ferrari 175 2 Cadillac 120 3 Porsche 111 4 Toyota 95 5 BMW 74

6 Ore San Paolo: le Ferrari 499P #50 e #51

Per quanto riguarda gli equipaggi, anche qui le prime due posizioni sono ancora abbondantemente nelle mani dei piloti delle 499P #51 e #83, mentre sale in terza posizione il trio della Cadillac vincitore a Interlagos.

Pos. Team Equipaggio Punti Totali 1 Ferrari #51 Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado 105 2 Ferrari #83 Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson 93 3 Cadillac #12 Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens 68 4 Ferrari #50 Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen 57 5 Porsche #6 Kévin Estre, Laurens Vanthoor 54

Lexus vince in LMGT3

Nella classe LMGT3, Lexus ha ottenuto il suo primo successo nel WEC. José María López, Clemens Schmid e Razvan Umbrarescu hanno condotto la gara per la maggior parte delle sei ore, imponendosi con un margine di 37 secondi nonostante una penalità per eccesso di velocità in corsia box.

Charlie Eastwood ha portato la Corvette Z06 GT3.R del TF Sport al secondo posto, scavalcando nel finale la Porsche 911 GT3-R dell’Iron Dames guidata da Michelle Gatting. La danese, in equipaggio con Rahel Frey e Célia Martin, ha poi perso anche il podio a tre minuti dalla fine, superata da Eduardo Barrichello sull’Aston Martin Vantage GT3 di Racing Spirit of Léman. Il brasiliano, figlio dell’ex pilota di F1 Rubens, ha condiviso la vettura con Valentin Hasse-Clot e il debuttante Anthony McIntosh. Decima la BMW #46 di Valentino Rossi davanti alla prima delle Ferrari di Vista AF corse.

And then the crowd went wild…🇧🇷🤩



Watch Eduardo Barrichello as he takes P3 in the final stages of the race in front of his home crowd!#WEC#6HSaoPaulo#AstonMartin@AMR_Officialpic.twitter.com/6wTJ7xwYEz — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 13, 2025

6 Ore San Paolo, ordine di arrivo LMGT3 (top 5)

Pos. Vettura Team Distacco 1 Lexus RC F GT3 #87 Akkodis ASP Team – 2 Corvette Z06 GT3.R #81 TF Sport 37.716 3 Aston Martin Vantage #10 Racing Spirit of Léman 42.565 4 Porsche 911 GT3 R #85 Iron Dames 44.026 5 Lexus RC F GT3 #78 Akkodis ASP Team 47.715

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/07/2025