La Ferrari vola nelle classifiche generali dopo la 6 Ore di Spa

La Ferrari non si ferma più e nella 6 Ore di Spa conquista il terzo successo in altrettante prove del FIA WEC 2025 grazie alla vittoria firmata dalla 499P numero 51, transitata al traguardo con Alessandro Pier Guidi. In seconda posizione la vettura gemella della squadra Ferrari – AF Corse che ha concluso la prova con Nicklas Nielsen al volante. Il Cavallino Rampante consolida così il primato sia nella classifica iridata Costruttori sia nella graduatoria Piloti.

Classifica Costruttori Hypercar WEC 2025

Nella classifica del campionato del mondo Costruttori, la Ferrari si conferma prima con 136 punti. Quasi doppiati i rivali più vicini, ossia la Toyota, ferma a quota 71. Il fine settimana belga è stato disastroso per la BMW, scivolata in terza posizione dopo aver conquistato appena un punto.

Pos Costruttore Punti Totali 1 Ferrari 136 2 Toyota 71 3 BMW M 64 4 Alpine 34 5 Cadillac 29 6 Porsche 14 7 Peugeot 10 8 Aston Martin 0

Classifica Piloti Hypercar WEC 2025

Il dominio della Ferrari in questa prima parte della stagione si riflette anche nella graduatoria Piloti, dove grazie al successo di Spa Pier Guidi-Calado-Giovinazzi consolidano la prima posizione salendo a quota 75 punti, seguiti dagli altri due equipaggi delle 499P Fuoco-Molina-Nielsen e Ye-Kubica-Hanson, distanti rispettivamente 18 e 36 lunghezze. Il primo terzetto di piloti non Ferrari è quello Toyota formato da Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sébastien Buemi. salito a 37 punti dopo il quarto posto in Belgio.

Pos. Costruttore N° Piloti Punti Totali 1 FERRARI #51 Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado 75 2 FERRARI #50 Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen 57 3 FERRARI #83 Philip Hanson, Robert Kubica, Yifei Ye 39 4 TOYOTA #8 Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi 37 5 ALPINE #36 Frédéric Malowiecki, Jules Gounon, Mick Schumacher 30

Le dichiarazioni dei piloti Ferrari

Antonio Fuoco (Ferrari - AF Corse #50):

''Con il secondo posto ottenuto a Spa otteniamo dei punti importanti per la classifica Piloti, e questa è la notizia più positiva del fine settimana, insieme al fatto che Ferrari ha conquistato la terza vittoria consecutiva in un inizio di stagione incredibile.''

Miguel Molina (Ferrari - AF Corse #50):

''Siamo stati davanti tutta la gara e abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se speravamo di poter vincere la 6 Ore. In generale il secondo posto è senza dubbio positivo e ci permette di portare a casa tanti punti per il campionato, in particolare per il titolo Costruttori, che per la Ferrari quest’anno è un obiettivo.''

Nicklas Nielsen (Ferrari - AF Corse #50):

''La doppietta della Ferrari a Spa è un risultato straordinario per il team di cui siamo felici, anche se un po’ di rammarico rimane per il fatto che speravamo di salire sul gradino più alto del podio. Ora guardiamo avanti, alla 24 Ore di Le Mans, la gara più importante della stagione.''

WEC 2025, 6 Ore di Spa: le Ferrari 499P guidano il gruppo

Alessandro Pier Guidi (Ferrari - AF Corse #51):

''Vincere ancora dopo essere saliti sul gradino più alto del podio a Imola è incredibile. Qui a Spa abbiamo lavorato benissimo nel gestire le gomme e nel seguire la strategia perfetta della squadra. Questo ci ha permesso di costruire il risultato ora dopo ora, con due Ferrari ai primi posti.''

James Calado (Ferrari - AF Corse #51):

''Dopo le prove libere sapevamo che questa 6 Ore non sarebbe stata una corsa semplice. Vincere due gare di fila è un risultato straordinario. Faccio i complimenti ai miei compagni e a tutta la squadra. La prossima gara, la 24 Ore, sarà la più attesa e importante dell’anno.''

Antonio Giovinazzi (Ferrari - AF Corse #51):

''Eravamo consapevoli che per ottenere un buon risultato a Spa avremmo dovuto fare tutto alla perfezione e ci siamo riusciti. Credo che il risultato di oggi sia straordinario: abbiamo centrato un’altra vittoria e concluso con due Ferrari ai primi posti.''

Prossimo appuntamento: la 24 Ore di Le Mans

Dopo tre degli otto appuntamenti in programma nella stagione 2025, la Ferrari può dunque contare su un sostanzioso vantaggio in classifica che le permette di vedere da vicino il raggiungimento di quello che era l'obiettivo principale di quest'anno, ossia la conquista del titolo Mondiale, come ci aveva spiegato Antonello Coletta in questa intervista.

Vietato però abbassare la guardia: il prossimo appuntamento del FIA WEC andrà in scena il 14-15 giugno in Francia, con la 24 Ore di Le Mans, dove la Ferrari difenderà i successi consecutivi ottenuti nel 2023 e 2024 rispettivamente con gli equipaggi numero 51 e 50. La gara regina dell'anno assegna il doppio dei punti e può rappresentare l'ultima occasione per gli avversari per riaprire i discorsi in ottica classifiche iridate.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/05/2025