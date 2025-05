6 Ore di Spa: tripletta Ferrari in qualifica, terza pole consecutiva!

Non c'è BOP che tenga, la Ferrari continua a brillare nel FIA World Endurance Championship 2025, conquistando la terza pole position consecutiva nella categoria Hypercar. A siglare il miglior tempo nelle qualifiche della 6 Ore di Spa-Francorchamps è stato Antonio Fuoco, che ha piazzato la Ferrari AF Corse numero 50 in cima alla classifica con un giro da 1:59.617.

Tripletta Ferrari nella griglia di partenza

Fuoco ha preceduto di 0.347 secondi il polacco Robert Kubica, al volante della Ferrari numero 83 di AF Corse, unico altro pilota a scendere sotto i due minuti grazie al crono di 1:59.964. A completare una storica tripletta per il Cavallino Rampante è Antonio Giovinazzi, che dopo il successo di Imola ha siglato il terzo tempo sulla Ferrari numero 51 con un giro da 2:00.201. Un risultato significativo considerando i danni subiti durante le prove libere del giovedì, quando Giovinazzi è finito nella ghiaia all’uscita di Les Combes.

Peugeot e Cadillac inseguono

Il primo avversario di Ferrari è la Peugeot TotalEnergies numero 94, guidata dal belgaStoffel Vandoorne, che ha ottenuto la quarta posizione. Questo rappresenta un significativo passo avanti per la squadra del Leone, che recentemente aveva faticato a raggiungere i vertici della categoria.

Seguono in quinta e sesta posizione la Cadillac Hertz Team Jota numero 12, con Alex Lynn al volante, e l’Alpine numero 36, guidata da Mick Schumacher. A chiudere la top ten ci sono la Peugeot numero 93, la BMW numero 20, l’altra Alpine numero 35 e la Cadillac numero 38. Nessun accesso alla Hyperpole per Porsche Penske, Aston Martin THOR e Toyota Gazoo Racing, che non sono riusciti a superare la fase di qualificazione. Classifica completa delle qualifiche della 6 Ore di Spa a questo link.

LMGT3: Lexus in pole con Gehrsitz, Aston Martin insegue

Nella classe LMGT3, Finn Gehrsitz ha regalato una storica pole position al team Akkodis ASP con la Lexus numero 78. Il giovane tedesco ha fermato il cronometro a 2:17.732, ottenendo la sua prima pole nel WEC e regalando a Lexus la prima partenza al palo di sempre nella serie. La vettura era stata portata nella sessione Hyperpole da Arnold Robin. Ad affiancare Gehrsitz sarà Edoardo Barrichello con l’Aston Martin numero 10 di Racing Spirit of LeMan, che ha ottenuto il secondo tempo con un distacco di soli 0.276 secondi. Terzo tempo per la Ford Mustang numero 77 di Proton Competition, con Ben Tuck autore di un giro veloce negli ultimi istanti della sessione.

Quarto posto per l'altra Ford Mustang numero 88, sempre del team Proton, seguita dall’Aston Martin numero 23 di Heart of Racing, che ha ottenuto il quinto tempo grazie a Zacharie Robichon. Il sesto posto è andato alla Ferrari numero 54 di VISTA AF Corse, guidata da Francesco Castellacci. Nono tempo per la BMW numero 46 di Valentino Rossi. Da segnalare la difficile qualificazione per l’Iron Lynx Mercedes numero 60, danneggiata durante la FP2 e costretta a partire dal fondo della griglia, nonostante il grande lavoro del team per rimettere in pista la vettura.

Verso la gara: sfida aperta a Spa

La 6 Ore di Spa-Francorchamps, terzo round del FIA WEC 2025, prenderà il via sabato 10 maggio alle ore 14:00 (CET). Ferrari partirà con l’obiettivo di confermare il dominio già mostrato in qualifica, mentre le altre squadre cercheranno di sovvertire i pronostici sul lungo e impegnativo tracciato belga.

