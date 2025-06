24 Ore Le Mans, Hyperpole: prima fila tutta Cadillac, Ferrari nelle retrovie

La doppia sessione serale di Hyperpole, che ha visto scendere in pista prima le vetture LMP2 e LMGT3 e poi le Hypercar, ha definito la griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans 2025. Emozioni e risultati sorprendenti non sono mancati, a partire dai migliori tempi assoluti della categoria regina ottenuti dalle due Cadillac, mentre la Ferrari dominatrice fin qui della stagione si trova a dover inseguire dalle posizioni di rincalzo. Tra le LMGT3, dove era già stata eliminata in qualifica la Corvette leader del campionato, l'Italia può far festa: pole position Aston Martin grazie a Mattia Drudi e prima fila completata dalla Ferrari 296 di Alessio Rovera. Come prevedibile, grande equilibrio tra le LMP2, con cinque vetture racchiuse in mezzo secondo.

Hypercar: Cadillac continua a volare, Ferrari subito eliminata

Cadillac conquista l’intera prima fila della griglia della 24 Ore di Le Mans 2025, grazie a due giri magistrali firmati nel finale della sessione Hyperpole. Alex Lynn ha ottenuto la pole position in 3:23.166 al volante della #12 V-Series.R, seguito da Earl Bamber, che con la #38 ha bloccato il secondo posto in 3:23.333. Una doppietta che conferma le buone sensazioni già emerse nelle prove libere e in qualifica per il team Hertz Team Jota.

Sembrava che Porsche potesse ripetere la pole del 2024, ma Mathieu Jaminet ha dovuto accontentarsi del terzo posto con un 3:23.475, nonostante un ottimo primo tentativo. Il team ha dovuto lavorare duramente dopo il problema tecnico che ha colpito la #5 nella prima sessione, con la ruota posteriore destra che si è staccata mentre la vettura rientrava ai box. Alle spalle delle prime tre si piazzano le due BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor ha chiuso quarto con la #15 in 3:23.659, mentre Sheldon van der Linde è sesto con la #20, preceduto dal secondo prototipo Porsche, la #4 di Nick Tandy, quinto in 3:23.983.

Deludente la prestazione Ferrari: Antonio Fuoco non è andato oltre il settimo posto con la #50 499P, segnando un 3:24.213, staccato di oltre un secondo dalla pole. Le altre due Ferrari – la #51 di Alessandro Pier Guidi e la #83 di Yifei Ye – non hanno raggiunto l’accesso alla Hyperpole 2, chiudendo rispettivamente undicesima e tredicesima in griglia.

Toyota vive un momento difficile: la #7 non si è qualificata per la Hyperpole, mentre la #8 di Sébastien Buemi è finita nella ghiaia a Mulsanne nel suo giro lanciato e non ha potuto completare un crono utile, chiudendo ultima tra le qualificate alle Hyperpole 2. Il miglior tempo della sessione di Lynn è stato di 1.5 secondi più rapido rispetto alla pole dell’anno scorso, a testimonianza dell’evoluzione tecnica in corso nella classe regina dell’endurance.

24 Ore Le Mans 2025, classifica Hyperpole 2 Hypercar

Pos. Team Piloti Tempo Distacco 1 Cadillac Hertz Team Jota #12 Lynn / Nato / Stevens 3:23.166 — 2 Cadillac Hertz Team Jota #38 Bamber / Button / Bourdais 3:23.333 +0.167 3 Porsche Penske Motorsport #5 Jaminet / Christensen / Andlauer 3:23.475 +0.309 4 BMW M Team WRT #15 Vanthoor / Marciello / Magnussen 3:23.659 +0.493 5 Porsche Penske Motorsport #4 Tandy / Wehrlein / Nasr 3:23.983 +0.817 6 BMW M Team WRT #20 Rast / Frijns / Van Der Linde 3:24.009 +0.843 7 Ferrari AF Corse #50 Fuoco / Nielsen / Molina 3:24.213 +1.047 8 Cadillac Whelen #311 Drugovich / Aitken / Vesti 3:24.380 +1.214 9 Alpine Endurance Team #36 Makowiecki / Gounon / Schumacher 3:24.398 +1.232 10 Toyota Gazoo Racing #8 Buemi / Hartley / Hirakawa — —

LMGT3: Drudi porta l'Aston Martin in pole davanti alla Ferrari

Il team Heart of Racing conquista la pole position in classe LMGT3 per la 24 Ore di Le Mans grazie al tempo di Mattia Drudi, autore di una prestazione perfetta al volante dell’Aston Martin Vantage #27. L’italiano ha preceduto la Ferrari #21 di Alessio Rovera (Vista AF Corse), al termine di una Hyperpole molto combattuta. Completa la top 3 la BMW #46 del Team WRT, condivisa con Valentino Rossi, che così scatterà in seconda fila in quella che è la sua seconda partecipazione sul circuito de La Sarthe.

Da segnalare anche il quarto posto della Mercedes-AMG #61 di Iron Lynx, in livrea ''Silver Arrows'' celebrativa, con Lin Hodenius e Maxime Martin protagonisti di una sessione solida. Quinto crono per Richard Lietz sulla Porsche 911 GT3 R del team Manthey, campione in carica della categoria. Non sono mancate le delusioni: tra le esclusioni più pesanti dalla decisiva Hyperpole 2 - riservata ai migliori 8 dei 12 partecipanti alla Hyperpole 1 - figurano la Ferrari #54 di Francesco Castellacci, finita nella ghiaia alla Porsche Curves causando una bandiera rossa, oltre alla McLaren #59 di Sébastien Baud e alla Ford Mustang #88 di Giammarco Levorato, penalizzati per limiti di pista e penalità.

24 Ore Le Mans 2025, classifica Hyperpole 2 LMGT3

Pos. Vettura Tempo Distacco 1 Aston Martin Vantage #27 3:52.789 — 2 Ferrari 296 LMGT3 #21 3:53.085 +0.296 3 BMW M4 LMGT3 #46 3:54.966 +2.177 4 Mercedes-AMG GT3 #61 3:54.998 +2.209 5 Porsche 911 GT3 R #92 3:55.140 +2.351 6 Corvette Z06 GT3.R #81 3:55.740 2.951 7 McLaren 720S LMGT3 Evo #95 3:55.965 +3.176 8 Lexus RC F GT3 #78 4:03.660 +10.871

Beche sorprende tutti in LMP2

Nella categoria LMP2 è stato Mathias Beche a prendersi la scena, firmando la pole per TDS Racing con un giro decisivo che ha ribaltato le gerarchie. Il pilota svizzero ha avuto la meglio su un terzetto di avversari in lotta serrata, composto da Tom Dillmann, Louis Délétraz e Ben Hanley, tutti racchiusi in poco più di un decimo. L’equilibrio tra i team ha lasciato intendere che la battaglia per la vittoria di classe sarà estremamente combattuta anche in gara, su una distanza che metterà alla prova affidabilità e strategia.

24 Ore Le Mans 2025, classifica Hyperpole 2 LMP2

Pos. Vettura Tempo Distacco 1 Oreca 07 - Gibson #29 3:35.062 — 2 Oreca 07 - Gibson #43 3:35.333 +0.271 3 Oreca 07 - Gibson #199 3:35.421 +0.359 4 Oreca 07 - Gibson #23 3:35.459 +0.397 5 Oreca 07 - Gibson #22 3:35.615 +0.553 6 Oreca 07 - Gibson #37 3:36.184 +1.122 7 Oreca 07 - Gibson #183 3:36.993 +1.931 8 Oreca 07 - Gibson #16 3:38.922 +3.860

