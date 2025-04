6 Ore di Imola, la promessa della Ferrari: "Cercheremo di non deludere i tifosi"

Nella gara di casa, la Ferrari punta a massimizzare il risultato senza incappare in errori come avvenuto l'anno scorso

Nel weekend di Pasqua l'appuntamento per i tifosi della Ferrari è all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove è in programma il secondo appuntamento stagionale del WEC 2025. Lo scorso anno, in una domenica caratterizzata dagli scrosci di pioggia, le Hypercar 499P videro compromesso il risultato finale da alcune scelte strategiche sbagliate. Errori che gli uomini del Cavallino Rampante non vogliono ripetere in questo fine settimana, anche per dare un seguito allo straordinario avvio nella 1812 km del Qatar - con il podio completamente monopolizzato - e proseguire nell'inseguimento al titolo iridato che rappresenta il grande obiettivo di questa stagione.

Coletta: ''Certi errori non vanno ripetuti''

Abbiamo parlato degli obiettivi della Ferrari per Imola con Antonello Coletta, capo di Ferrari Endurance, iniziando con un punto di vista più allargato all'intera stagione: ''Secondo me la cosa più importante è cercare di massimizzare tutto quello che possiamo gara per gara. Il campionato nostro è molto corto, non sono molte le gare. È ovvio che dobbiamo guardare al campionato e dobbiamo guardare alla Le Mans che sono i due cardini della stagione, ma dobbiamo vivere gara per gara, cercare di fare il massimo di quello che possiamo in ogni occasione. Lo abbiamo visto proprio l'anno scorso, ogni volta che lasci qualche punto per strada lo paghi carissimo''.

Lo scorso anno la 499P si era dimostrata competitiva sulle rive del Santerno fin dalle prove libere, andando poi a conquistare le prime tre posizioni sulla griglia di partenza. In gara, però, complici gli errori di strategia il miglior piazzamento fu il quarto della vettura #50: ''È fondamentale, in base alla competitività che abbiamo, essere saggi e cercare di massimizzare con quello che abbiamo in quel momento - ha sottolineato Coletta - Se l'anno scorso abbiamo commesso qualche errore è proprio perché in certe occasioni non eravamo così competitivi e cercavamo di strafare andando a commettere qualche errore di strategia o cose di questo tipo. Ecco, questi sono gli errori che non vanno più fatti, per cui a Imola, una pista dove l'anno scorso andavamo molto bene, ci auguriamo di essere altrettanto competitivi''.

Ovviamente l'appuntamento di Imola porta motivazioni extra per la Ferrari: ''È chiaro che a casa nostra, davanti al nostro pubblico, ci piacerebbe vincere. Purtroppo non siamo soli, ci sono tanti altri che stanno affilando le loro armi, ma queste sono le competizioni. Dunque, speriamo di meritarci qualcosa di importante, di far contenti i tifosi che sappiamo saranno numerosi perché ci dicono dall'autodromo che hanno venduto veramente tanti biglietti, pur essendo la gara nel giorno di Pasqua. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile per non deluderli'' ha concluso Coletta.

Rovera (Ferrari 296 LMGT3): ''A Imola cercheremo di vincere''

Non solo Hypercar. A Imola, la casa di Maranello vedrà le proprie vetture battagliare anche nella categoria LMGT3. Sulla Ferrari 296 #21, in equipaggio con François Heriau e Simon Mann, salirà Alessio Rovera.

Dopo il quinto posto ottenuto nell'esordio in Qatar, il varesino punta al bersaglio grosso nell'appuntamento tricolore: ''Il WEC è sempre un campionato molto tosto perché il Balance of Performance è fatto davvero bene. Tutte le auto e le lineup sono veramente vicine a livello di prestazioni, quindi anche il minimo cambiamento di strategia può veramente portarti o tanto avanti o indietro. Il WEC va proprio visto gara per gara e a Imola cercheremo di vincere, anche perché abbiamo un buon BoP e abbiamo una buona auto per quella pista''.

Meno favorevole alla 296 LMGT3 dovrebbe invece essere l'appuntamento clou della stagione, la 24 Ore di Le Mans: ''La vedo già un po' più difficile per quanto riguarda Le Mans, perché normalmente a noi manca sempre un po' di di potenza e l' con tutti quei rettilinei è un po' più complicato. L'obiettivo nel WEC, però, è cercare di portare a casa vittorie e podi, poi si vedrà alla fine dell'anno''.

L'impegno di Rovera non si limita al WEC. Il varesino gareggia, sempre con Ferrari, anche nell'IMSA e nel GT World Challenge Europe, campionato vinto lo scorso anno nella categoria Endurance: ''Sicuramente l'obiettivo è quello di rivincere il campionato - ci ha confessato - Quest'anno saremo impegnati anche nello Sprint, quindi faremo entrambi i campionati e cercheremo di portarli a casa entrambi. Penso che il maggior sforzo sarà su cercare di portare a casa la 24 Ore di Spa, visto che l'anno scorso l'abbiamo persa in quel modo terribile (la Ferrari, in quel momento guidata da Alessandro Pier Guidi, si trovò la corsia box sbarrata da un'altra auto, perdendo tempo decisivo e chiudendo al secondo posto, ndr). Dobbiamo puntare a portare a casa quella e poi, una volta che vinci lì, anche vincere il campionato è molto più semplice, perché assegna tantissimi punti''.

