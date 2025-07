6 Ore San Paolo: le decisioni della Direzione Gara scontentano la Ferrari

Dopo quattro vittorie consecutive, la corsa della Ferrari nel FIA World Endurance Championship 2025 ha subito una brusca - ma attesa - interruzione sul tracciato di Interlagos, teatro della 6 Ore di San Paolo. Le aspettative della vigilia, condizionate da un Balance of Performance fortemente penalizzante, sono state confermate in pista: nessuna delle tre 499P è riuscita a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice, chiudendo lontano dal podio nonostante una condotta di gara solida e priva di errori evidenti. Per la Ferrari, questo risultato rappresenta il primo round senza piazzamenti nei primi cinque dall’inizio della stagione

Ferrari: la #83 si conferma la 499P migliore, come a Le Mans

Il miglior risultato per la Casa di Maranello è arrivato dall’equipaggio numero 83 del team AF Corse. Il trio composto da Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson – vincitori della 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno – ha terminato in ottava posizione assoluta, risultando primi tra le squadre indipendenti. Partiti dalla nona casella, hanno portato a termine una gara regolare, senza particolari problemi tecnici o penalità.

Ben più complessa la gara delle due vetture ufficiali Ferrari – AF Corse. La #51 affidata a James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, leader della classifica Piloti, ha tagliato il traguardo in undicesima posizione, a tre giri dai vincitori. Dopo essere scattati dal 17° posto, i tre hanno rimontato sei posizioni ma hanno visto la loro prestazione compromessa da una penalità di cinque secondi scontata al primo pit stop e da un drive-through nelle fasi finali della corsa.

6 Ore San Paolo: le Ferrari 499P #50 e #51

Ancora più difficile il pomeriggio dell’equipaggio della 499P #50. Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen hanno chiuso in dodicesima posizione, subito dietro i compagni della #51. Partiti dalla 14esima casella, sono stati costretti a una sosta prolungata nella terza ora per sostituire la parte posteriore della carrozzeria, danneggiata in seguito a un contatto con una vettura LMGT3.

Le recriminazioni degli equipaggi delle due Ferrari 499P ufficiali

Per l'equipaggio della vettura #50 è Miguel Molina a tracciare un bilancio del weekend, non nascondendo la delusione per la sosta ai box imposta dalla direzione gara: ''Siamo partiti da una posizione molto arretrata in griglia e abbiamo fatto del nostro meglio per recuperare posizioni, cercando perlomeno di rimanere in top-10. Poi Nicklas ha subito un contatto da una vettura GT, riportando un danno al posteriore della vettura, e ci è stata imposta una sosta per ripararlo immediatamente. Una scelta per noi non corretta perché la vettura era assolutamente sicura e non avevamo problemi: questo ha compromesso definitivamente la nostra gara. Ora guardiamo avanti, al prossimo impegno al COTA, dove ripartiremo con la convinzione di rimanere leader delle classifiche iridate''.

WEC 2025, 6 Ore San Paolo: Ferrari 499P #50

L'equipaggio della 499 #51 recrimina invece per il drive through ricevuto nel finale. Queste le considerazioni di James Calado: ''Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile per noi come abbiamo visto oggi. Abbiamo faticato sui rettilinei in termini di velocità e ci sono state alcune situazioni sfavorevoli, come la penalità che fatico a comprendere che abbiamo ricevuto alla fine. Lasciamo il Brasile non molto felici, ma continuiamo a essere i leader del campionato e continueremo a fare del nostro meglio per difendere questa posizione''.

Secondo Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, in una situazione così difficile la Ferrari ha comunque massimizzato il potenziale della vettura: ''Il fine settimana di San Paolo non è stato positivo, sicuramente, guardando ai risultati finali. Ma, ancora una volta, voglio fare i complimenti a tutta la squadra per l’impegno e il lavoro svolto privo di errori. Nonostante la complessa situazione nella quale ci siamo trovati in questa gara, chiara fin dalle FP1, siamo riusciti a recuperare posizioni con tutte le vetture esprimendo il massimo del potenziale a nostra disposizione e confermando come, anche nelle difficoltà, la squadra sappia reagire al meglio''.

