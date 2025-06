24 Ore di Le Mans 2025: diretta streaming on board dalle Ferrari 499P e 296 LMGT3

La 24 Ore di Le Mans 2025 è pronta a dare spettacolo. L'Hyperpole disputata giovedì ha definito la griglia di partenza che vede la prima fila monopolizzata dalle Cadillac di Jota Sport. La Ferrari, vincitrice delle ultime due edizioni, è chiamata a una gara in rimonta: le 499P partono rispettivamente in settima, undicesima e tredicesima posizione. Nella categoria LMGT3 è invece l'Aston Martin a partire in pole grazie al miglior tempo realizzato da Mattia Drudi, ma la casa di Maranello è in prima fila con la 296 #21 di Vista AF Corse. La vettura gemella #54 parte dodicesima, preceduta anche dall'altra 296 del team Ziggo Sport che scatterà dalla nona posizione.

La partenza della 24 Ore di Le Mans è in programma alle 16.00 di sabato 15 giugno 2025 e la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito della gara. Proprio per questo motivo, la Ferrari mette a disposizione i video onboard in diretta delle due 499P ufficiali, della 499P #83 di AF Corse e della 296 #54. Li potete trovare comodamente in questo articolo, dove vi aggiorneremo anche sull'andamento della corsa.

WEC 24 ORE LE MANS 2025, LA DIRETTA ON-BOARD CAMERA FERRARI

Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen) - LIVE

Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado) - LIVE

Ferrari 499P #83 (Robert Kubica, Phil Hanson e Yifei Ye) - LIVE

Ferrari 296 GT3 #54 (Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr) - LIVE

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/06/2025