24 Ore Le Mans 2025 Qualifiche: Cadillac sorprende, Ferrari c’è, Porsche squalificata

Le Qualifiche hanno decretato quali vetture prenderanno parte alla Hyperpole in programma oggi in serata

Le qualifiche per la 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans si sono concluse con colpi di scena, conferme e sorprese in tutte e tre le categorie. Mentre Ferrari ha confermato la sua solidità, il miglior tempo assoluto è stato firmato da un arrembante Alex Lynn sulla Cadillac #12 del team Hertz Team JOTA. Nel frattempo, si sono delineati i protagonisti che si giocheranno la Hyperpole in programma nella serata di oggi, giovedì 12 giugno.

HYPERCAR – Cadillac beffa tutti nel finale, Porsche squalificata

Quando sembrava che Ferrari potesse dominare anche la qualifica – come già accaduto in questo inizio di stagione FIA WEC 2025 dove ha raccolto vittorie a ripetizione – è arrivata la zampata di Alex Lynn, autore del miglior tempo in 3:24.658. Il britannico ha portato la Cadillac #12 del team cliente JOTA davanti a tutti nei minuti finali, precedendo di appena 40 millesimi il belga Dries Vanthoor sulla BMW #15, capace di risalire dall’ultima alla prima posizione con un giro magistrale.

Terza la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi (+0.3s), davanti alla Porsche #6 di Kévin Estre, lo scorso anno in pole proprio a Le Mans. La casa di Stoccarda ha poi ricevuto una sorpresa negativa dai controlli tecnici effettuati in nottata: questa vettura è stata squalificata per infrazione al regolamento tecnico riguardante il peso minimo della vettura. La conseguenza è che partirà dal fondo della griglia nella categoria Hypercar.

BREAKING NEWS: Porsche Penske Motorsport #6 has been disqualified from qualifying.



As a result, the car will start from the back of the Hypercar class grid for the 24 Hours of Le Mans.#WEC#LeMans24#Porsche@24hoursoflemanspic.twitter.com/pWX9bzPfpH — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2025

Quinto tempo per Sébastien Bourdais con l’altra Cadillac #2, seguito dalla Ferrari #50 di Antonio Fuoco. Clamorosa invece l’eliminazione della Toyota #7: Nyck de Vries è rimasto escluso dalla Hyperpole dopo due giri compromessi da bandiere gialle e traffico. Il giapponese Kamui Kobayashi, team principal e pilota Toyota, ha definito la sessione ''molto frustrante''.

Grazie alla retrocessione della Porsche #6, l’Aston Martin THOR Team Valkyrie #009, guidata da Marco Sørensen, Alex Riberas e Roman De Angelis, ottiene l’ultimo posto disponibile per accedere alla Hyperpole. Per la squadra, al debutto nel WEC con la Hypercar basata sul progetto Valkyrie, si tratta di un traguardo storico ottenuto alla prima apparizione nella leggendaria 24 Ore di Le Mans.

24 Ore Le Mans 2025, top 10 Qualifiche Hypercar

Pos. Vettura Piloti principali Tempo Gap 1 Cadillac V-Series.R #12 Lynn / Stevens / Nato 3:22.847 — 2 BMW M Hybrid V8 #15 Vanthoor / Marciello / Magnussen 3:22.887 +0.040 3 Ferrari 499P #51 Pier Guidi / Calado / Giovinazzi 3:23.163 +0.316 4 Cadillac V-Series.R #38 Bamber / Bourdais / Button 3:23.467 +0.620 5 Ferrari 499P #50 Fuoco / Nielsen / Molina 3:23.514 +0.667 6 Porsche 963 #5* Andlauer / Christensen / Jaminet 3:23.544 +0.697 7 BMW M Hybrid V8 #20 Rast / Frijns / Van der Linde 3:23.805 +0.958 8 Cadillac V-Series.R #311 Aitken / Drugovich / Vesti 3:23.890 +1.043 9 Alpine A424 #36 Schumacher / Makowiecki / Gounon 3:23.945 +1.098 10 Toyota GR010 Hybrid #8 Buemi / Hartley / Hirakawa 3:23.988 +1.141

*Porsche #5 squalificata, al suo posto si qualifica alla Hyperpole l'Aston Martin #009

LMP2 – Il drago viola torna a ruggire

Nella classe LMP2, a imporsi è stato Louis Delétraz sulla spettacolare #199 “Spike the Purple Dragon” di AO by TF Sport, con un tempo di 3:35.472. L’equipaggio svizzero-americano, che comprende anche PJ Hyett e Dane Cameron, punta a ripetere la pole conquistata nel 2024.

WEC 2025, 24 Ore di Le Mans

Secondo tempo per Ben Hanley sulla United Autosports #22, staccato di 0.185s, mentre il giovane Alexander Quinn ha portato l’Algarve PRO Racing #45 al terzo posto, confermando il suo talento in crescita. Di seguito, i primi 12 classificati che accedono alla Hyperpole.

24 Ore Le Mans 2025, top 12 Qualifiche LMP2

Pos. Vettura Piloti principali Tempo Gap 1 Oreca 07 - Gibson #199 Hyett / Cameron / Deletraz 3:35.472 — 2 Oreca 07 - Gibson #23 Schneider / Jarvis / Hanley 3:35.657 +0.185 3 Oreca 07 - Gibson #45 Kurtz / Catsburg / Quinn 3:35.954 +0.482 4 Oreca 07 - Gibson #29 Sales / Beche / Novalak 3:36.163 +0.691 5 Oreca 07 - Gibson #22 Van der Zande / Fittipaldi / Heinem. Hansson 3:36.536 1.064 6 Oreca 07 - Gibson #48 Gray / Masson / Perera 3:36.588 1.116 7 Oreca 07 - Gibson #25 Kaiser / Fluxá / Pourchaire 3:36.612 1.140 8 Oreca 07 - Gibson #43 Smiechowski / Dillmann / Yelloly 3:36.958 1.486 9 Oreca 07 - Gibson #28 Lafargue / van Uitert / Álvarez 3:37.004 1.532 10 Oreca 07 - Gibson #16 Jensen / Cullen / Pilet 3:37.119 1.647 11 Oreca 07 - Gibson #183 Perrodo / Vaxivière / Félix da Costa 3:37.394 1.922 12 Oreca 07 - Gibson #37 Malykhin / Blomqvist / Vautier 3:37.652 2.180

LMGT3 – BMW WRT brilla, Keating fuori a sorpresa

Nella neonata classe LMGT3, che per la prima volta prevede la Hyperpole, è stato Ahmad Al Harthy a sorprendere tutti con un giro perfetto al volante della BMW #46 di Team WRT, condivisa con Valentino Rossi. Il pilota dell’Oman ha scalzato dalla vetta la Lexus #78 di Arnold Robin, leader per gran parte della sessione. Secondo tempo per Ian James (Aston Martin #27 – Heart of Racing), davanti a Ryan Hardwick sulla Porsche Manthey, campione del mondo e vincitore uscente.

Delusione per Ben Keating, leader del campionato con la Corvette #33 di TF Sport, solo 17º su 24 e fuori dalla Hyperpole. Il miglior tempo per la Corvette lo ha fatto segnare Tom van Rompuy con la #82 (5º). La sessione ha visto anche due interruzioni con bandiera rossa: prima per un incidente dell’Iron Lynx #60 di Stephen Grove e poi per un problema tecnico alla #70 di Andrew Gilbert.

RED FLAG 🚩



Heavy damage for #63 Iron Lynx 😓#WEC#LeMans24pic.twitter.com/3mEM36zySZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2025

In positivo, la Ferrari Vista AF Corse, il team United Autosports con le McLaren, la Ford Mustang di Proton Competition e persino la Mercedes-AMG di Iron Lynx con Martin Berry accedono tutti alla sessione di stasera. Di seguito, i primi 12 classificati che si sono qualificati alla Hyperpole.

24 Ore Le Mans 2025, top 12 Qualifiche LMGT3

Pos. Vettura Piloti principali Tempo Gap 1 BMW M4 LMGT3 #46 Al Harthy / Rossi / Van der Linde 3:56.875 — 2 Aston Martin Vantage #27 James / Drudi / Robichon 3:57.083 +0.208 3 Porsche 911 GT3 R #92 Hardwick / Pera / Lietz 3:57.255 +0.380 4 Lexus RC F GT3 #78 Robin / Hawksworth / Gehrsitz 3:57.321 +0.446 5 Corvette Z06 GT3.R #81 Van Rompuy / Andrade / Eastwood 3:57.690 +0.815 6 Ford Mustang LMGT3 #88 Gattuso / Levorato / Olsen 3:57.827 +0.952 7 Ferrari 296 LMGT3 #193 Hui / Froggatt / Cheever 3:57.960 +1.085 8 McLaren 720S LMGT3 Evo #59 Cottingham / Saucy / Baud 3:58.106 +1.231 9 Ferrari 296 LMGT3 #21 Heriau / Mann / Rovera 3:58.116 +1.241 10 Ferrari 296 LMGT3 #54 Flohr / Castellacci / Rigon 3:58.632 +1.757 11 Mercedes-AMG GT3 #61 Berry / Hodenius / Martin 3:58.732 +1.857 12 McLaren 720S LMGT3 Evo #95 Leung / Gelael / Sato 3:58.977 +2.102

24 Ore Le Mans 2025, programma Hyperpole

Giovedì 12 giugno Prove Libere 3 14:45 – 17:45 Hyperpole 1 – LMP2 & LMGT3 20:00 – 20:20 Hyperpole 2 – LMP2 & LMGT3 20:35 – 20:50 Hyperpole 1 – Hypercar 21:05 – 21:25 Hyperpole 2 – Hypercar 21:40 – 21:55 Prove Libere 4 23:00 – 24:00

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/06/2025