6 Ore di Spa: Ferrari vuole confermarsi in vetta al Mondiale

Dopo il successo ottenuto a Imola lo scorso 21 aprile, Ferrari – AF Corse torna in pista per il terzo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship 2025, la 6 Ore di Spa-Francorchamps, in programma sabato 10 maggio con partenza alle ore 14:00.

Ferrari 499P – Equipaggi e Posizione in Classifica

La casa di Maranello arriva in Belgio al comando di entrambe le classifiche mondiali: quella Costruttori, con 92 punti e un margine di 29 lunghezze sui diretti inseguitori della BMW e 39 sulla Toyota, e quella Piloti, guidata dall’equipaggio della 499P numero 51 composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, attualmente a quota 50 punti. Il trio ha finora ottenuto due pole position, due podi e la vittoria nell'ultima gara disputata a Imola.

WEC 2025: Ferrari 499P #51

La seconda vettura ufficiale, la numero 50, affidata ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ha invece vinto la gara inaugurale in Qatar e occupa il terzo posto in classifica generale con 38 punti, a una sola lunghezza dalla Ferrari numero 83 di AF Corse (Ye, Kubica, Hanson), che si trova in seconda posizione con 39 punti.

Numero Team Piloti Punti Posizione #51 Ferrari – AF Corse A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi 50 1ª #83 AF Corse (privata) Y. Ye, R. Kubica, P. Hanson 39 2ª #50 Ferrari – AF Corse A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen 38 3ª

La Ferrari numero 83 di AF Corse, contraddistinta dalla livrea Giallo Modena, è attualmente al comando nella FIA World Cup for Hypercar Teams, campionato riservato ai team indipendenti. Una dimostrazione ulteriore della competitività dell'intero schieramento Ferrari in questa prima parte della stagione.

Un appuntamento chiave prima di Le Mans

La tappa di Spa rappresenta l’ultima prova prima della 24 Ore di Le Mans, il round più atteso della stagione, in programma a metà giugno. La gara belga è inoltre particolarmente significativa per la tradizione del circuito, spesso definito “l’Università delle corse” per la sua complessità tecnica e il suo valore storico.

WEC 2025, 6 ore di Imola: la partenza

Inaugurato nel 1921 e lungo 7,004 chilometri, Spa-Francorchamps è il tracciato più esteso del calendario WEC, eccezion fatta per Le Mans. Con le sue 19 curve e l’ambientazione immersa nella Foresta delle Ardenne, il circuito ha ospitato sin dagli anni Venti numerose competizioni endurance, tra cui la celebre 1000 Chilometri vinta da Ferrari nel 1972 con Arturo Merzario e Brian Redman.

Il programma del weekend

L’azione in pista prenderà il via giovedì 8 maggio con due sessioni di prove libere da 90 minuti ciascuna (alle 11:45 e alle 16:50). Venerdì 9 si terranno le FP3 (11:00-12:00), seguite dalle qualifiche e dalla Hyperpole della categoria Hypercar, previste rispettivamente alle 15:25 e alle 15:48. La gara della 6 Ore di Spa scatterà sabato 10 maggio alle ore 14:00 (orario locale).

Dove seguire la gara

La 6 Ore di Spa sarà trasmessa in diretta su:

Sky Sport

Eurosport

Discovery+

FIA WEC TV (app ufficiale)

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/05/2025