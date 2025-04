6 Ore di Imola: la Ferrari torna in patria da leader. Ecco il programma completo

Dopo la storica tripletta della Ferrari al debutto stagionale in Qatar, il FIA World Endurance Championship sbarca in Italia per il secondo round della stagione 2025. Il palcoscenico è di quelli che scaldano il cuore dei tifosi: l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, pronto ad accogliere le 499P protagoniste assolute nella top class Hypercar. A 51 giorni dalla cavalcata trionfale nella 1812 KM disputata sul circuito di Lusail, la Casa di Maranello arriva sulle rive del Santerno al comando delle classifiche iridate. La 6 Ore di Imola andrà in scena domenica 20 aprile con partenza fissata alle 13:00 (orario locale), ma l’azione inizierà già venerdì con le prime prove libere.

Un tracciato carico di storia per un WEC sempre più competitivo

Per il secondo anno consecutivo, Imola ospita una tappa del Mondiale WEC, con 18 Hypercar e altrettante LMGT3 iscritte pronte a sfidarsi sul tecnico e veloce saliscendi emiliano. Un teatro ideale per la battaglia al vertice, dove Ferrari punta a confermare la forza mostrata in apertura di stagione e a riscattare la delusione dello scorso anno, quando sotto un cielo che alternava la pioggia al sole sbagliò la strategia, compromettendo il risultato. Un weekend da cancellare, ma anche da cui trarre importanti insegnamenti, come ci ha spiegato Antonello Coletta - capo di Ferrari Endurance - in questa intervista.

WEC 2024: partenza 6 Ore di Imola

Le caratteristiche del circuito di Imola vengono descritte così da Antonio Giovinazzi, pilota dell'equipaggio della Ferrari 499P #51 assieme ad Alessandro Pier Guidi e James Calado: ''Imola è il nostro circuito di casa ed è un tracciato che ci ha sempre visti competitivi.Il tracciato è ‘vecchio stile’, con molti saliscendi e curve impegnative. La pista è abbastanza stretta quindi non è facile effettuare i sorpassi e bisogna tenere in considerazione diverse variabili, incluso il traffico: a Imola è essenziale essere molto concentrati visto l’alto numero di Hypercar e LMGT3 in pista. Il rettilineo principale non è un rettilineo in senso stretto visto che presenta due ‘mezze’ curve ed è difficile effettuare sorpassi''.

WEC 2025: Ferrari 499P #51

Giovinazzi analizza così il modo di affrontare le curve caratteristiche di Imola: ''Alla chicane del Tamburello si usano moltissimo i cordoli per fare meno metri possibili e quindi arrivare alla Variante Villeneuve, un’altra chicane dove è essenziale sfruttare al meglio i cordoli, specialmente sul lato sinistro. Al tornante della Tosa è importante preparare al meglio l’uscita che porta su un altro rettilineo in salita e quindi alla Piratella, una curva a sinistra molto veloce dove si percepisce al massimo la velocità della vettura. Poi si scende verso le Acque Minerali, la curva più difficile, dove è essenziale gestire al meglio la frenata. Alla Variante Alta si salta sui cordoli come se si guidasse un go-kart, mentre nelle due curve in discesa della Rivazza il segreto è lavorare al meglio con la frenata prima di immettersi sul rettifilo principale''.

La tripletta di Lusail e la leadership nei ranking

In Qatar, il team ufficiale Ferrari – AF Corse ha brillato con la vittoria della 499P numero 50 affidata ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, capaci di imporsi davanti alla vettura gemella numero 83 – gestita dal team privato AF Corse – con Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson. Terza piazza, e pole position a Lusail, per l’equipaggio numero 51 composto da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi.

WEC 2025, 1812 Km del Qatar: il podio tutto Ferrari

Grazie a questi risultati, Ferrari guida la classifica Costruttori con 66 punti, così come quella Piloti con l’equipaggio Fuoco-Molina-Nielsen a quota 38. Alle loro spalle Ye-Kubica-Hanson (27) e Pier Guidi-Calado-Giovinazzi (24). AF Corse è attualmente leader anche tra i team indipendenti, nella World Cup for Hypercar Teams.

Il programma completo del weekend: una Pasqua di motori

Sarà un weekend di Pasqua ricco di motori per gli appassionati. La 6 Ore di Imola inizierà venerdì 18 aprile con due sessioni di prove libere di 90 minuti (alle 11:15 e alle 16:00). Sabato sarà la volta dell’ultima sessione libera (10:40-11:40), seguita dalle qualifiche (15:10) e dalla spettacolare Hyperpole (15:30). Il gran finale, la gara vera e propria, scatterà domenica 20 aprile alle ore 13:00.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/04/2025