Ferrari torna in pista a Interlagos dopo il trionfo di Le Mans

Dopo lo storico tris alla 24 Ore di Le Mans, Ferrari si prepara a tornare in pista per la 6 Ore di San Paolo, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025, in programma domenica 13 luglio alle 11:30 locali (le 16:30 in Italia) sul circuito di Interlagos. A quasi un mese dall’impresa firmata dal trio Ye-Kubica-Hanson con la 499P numero 83, le tre Hypercar di Maranello sono attese nuovamente da protagoniste sul tortuoso e iconico tracciato brasiliano.

FIA WEC 2025: le classifiche dopo 4 round

Il circuito José Carlos Pace, lungo 4,309 km e famoso per i suoi saliscendi tecnici, rappresenta il giro di boa della stagione iridata. Ferrari - AF Corse arriva al round sudamericano forte di tre vittorie e tre pole position ottenuti nei primi tre eventi: il successo in Qatar con Fuoco-Molina-Nielsen (#50), seguito dai trionfi a Imola e Spa firmati da Pier Guidi-Calado-Giovinazzi (#51), attuali leader del campionato Piloti con 105 punti.

In Brasile tornerà in gara anche la Ferrari #83, in livrea Giallo Modena, reduce dalla leggendaria affermazione di Le Mans che ha consegnato a Yifei Ye il primato come primo pilota cinese a vincere la corsa più prestigiosa dell’endurance. Il loro bottino stagionale include anche il secondo posto all’esordio in Qatar, portando il team AF Corse in testa alla FIA World Cup for Hypercar Teams con 138 punti.

Costruttori : Ferrari guida con 172 punti , +77 sulla Toyota e +88 sulla Porsche.

Piloti : Pier Guidi-Calado-Giovinazzi al comando (105), seguiti da Ye-Kubica-Hanson (89) e Fuoco-Molina-Nielsen (57).

Team indipendenti: AF Corse in testa con 138 punti. +57 su Proton Competition.

WEC 2025: Ferrari 499P #50

6 Ore di San Paolo: il programma del weekend

Venerdì 11 luglio : FP1 ore 11:00, FP2 ore 15:45 (90 min)

Sabato 12 luglio : FP3 ore 10:10; Qualifiche Hypercar 15:25-15:37; Hyperpole 15:45-15:55

Domenica 13 luglio: gara dalle 11:30 (ora locale, Italia +5 ore)

Il circuito di Interlagos, tornato nel calendario del FIA WEC nel 2024 come unica tappa sudamericana, ha una lunga tradizione nelle gare endurance. Intitolato a Carlos Pace e lungo 4,309 km, ha ospitato tre edizioni della 6 Ore di San Paolo tra il 2012 e il 2014, con due vittorie Ferrari in LMGTE Pro con la 458 Italia GT2, condotta da Giancarlo Fisichella e Gianmaria Bruni. Nel 2024 le Ferrari 499P ufficiali hanno chiuso quinte e seste in un'edizione disputata davanti a oltre 73.000 spettatori. Questo weekend, Ferrari cercherà di consolidare il dominio nella stagione 2025 del WEC, puntando alla quinta vittoria consecutiva e confermando lo straordinario potenziale della 499P.

