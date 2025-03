1812 KM del Qatar: tripletta storica per la Ferrari 499P

Il FIA World Endurance Championship 2025 si apre con un evento memorabile per Ferrari, che firma una storica tripletta sul circuito di Lusail nella 1812 KM del Qatar. La vittoria va all’equipaggio della Ferrari 499P numero 50 composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, seguito dalla vettura numero 83 del team AF Corse con Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson. Al terzo posto si piazza l'altra Ferrari ufficiale, guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. La Casa di Maranello non solo ha conquistato il podio, ma ha anche segnato il miglior giro della gara con Pier Guidi e ottenuto la pole position con Giovinazzi. Questo risultato rappresenta il miglior inizio possibile per la terza stagione delle Ferrari 499P nella top class dell’endurance.

La gara: prova di forza delle 499P

Fin dalla partenza, le Ferrari 499P si sono dimostrate dominanti. La numero 51 ha mantenuto la leadership, mentre la numero 50 ha rapidamente conquistato la seconda posizione. Per l’intera durata della competizione, le vetture di Maranello hanno occupato i vertici della classifica. Nonostante due penalità Drive Through abbiano rallentato l’equipaggio Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, la loro rimonta è stata impeccabile, culminando con il miglior tempo della gara in 1’41’’259 al 141° giro. Alla fine, Fuoco ha portato la 499P numero 50 al traguardo dopo 318 giri, davanti a Kubica e Pier Guidi. ''Voglio ringraziare tutto il team per il lavoro fatto durante l’inverno che ci ha permesso di arrivare qui in Qatar con un grande potenziale da poter sfruttare - ha dichiarato il pilota calabrese - In gara abbiamo fatto molto bene anche nella gestione delle gomme e nelle strategie''. Al quarto posto si è piazzata la BMW di Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Kevin Magnussen che ha preceduto le due Toyota.

WEC 2025, 1812 Km del Qatar: la partenza

Un successo storico

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, ha sottolineato l'impeccabile lavoro svolto dai suoi uomini: ''Questo è il miglior premio per il lavoro svolto da tutta la squadra nei mesi invernali per arrivare nelle migliori condizioni possibili al via di questa stagione. Negli scorsi mesi abbiamo curato ogni dettaglio legato alla nostra vettura e all’organizzazione del team con l’obiettivo di ottimizzare ogni singolo aspetto. Sotto questo punto di vista la rimonta dell’equipaggio numero 51, in grado di salire sul podio nonostante alcune penalizzazioni, è un esempio perfetto di come abbiamo impostato al meglio la strategia della squadra nonché di come siamo stati abili nella gestione delle gomme''. Con questa vittoria, Ferrari porta a quattro il numero di successi assoluti nel FIA WEC, aggiungendo il trionfo di Lusail alle vittorie alla 24 Ore di Le Mans nel 2023 e 2024, e alla vittoria al COTA del team AF Corse nel 2024. La tripletta di Lusail segna un momento storico per Ferrari, che non piazzava tre vetture ai primi posti di una gara endurance dal 1972, quando la Ferrari 312 PB dominò la 1000 KM dell’Osterreichring. Un precedente ancora più iconico risale al 1967, con la tripletta alla 24 Ore di Daytona.

WEC 2025, 1812 Km del Qatar: le due Ferrari 499P al comando

Classifica e prossimo appuntamento

Grazie alla vittoria e ai piazzamenti ottenuti, Ferrari lascia Lusail in testa alla classifica Costruttori con 66 punti. Inoltre, il team AF Corse ha conquistato 38 punti nella FIA World Cup for Hypercar Team. Il prossimo appuntamento del WEC è fissato per il 20 aprile e sarà in Italia, con la 6 Ore di Imola. Occasione ideale per permettere ai tifosi di celebreare questa incredibile partenza delle vetture della casa di Maranello.

1812 KM del Qatar, ordine di arrivo classe Hypercar

Pos Team Vettura Distacco 1 Ferrari AF Corse 50 318 giri 2 AF Corse 83 +2.348 3 Ferrari AF Corse 51 +2.677 4 BMW M Team WRT 15 +9.907 5 Toyota Racing 8 +19.628 6 Toyota Racing 7 +23.266 7 BMW M Team WRT 20 +36.388 8 Cadillac Hertz Team Jota 12 +37.756 9 Peugeot TotalEnergies 93 +1:29.683 10 Porsche Penske 5 +1 giro

